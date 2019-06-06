Kargo taşımacılığı ihracatta hızı artırdı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki BTSO Lojistik AŞ tarafından Yenişehir Havalimanı'nda başlatılan hava yolu kargo taşımacılığı, ihracatçı firmaların dış ticaret operasyonlarını hızlandırdı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv, makine, tekstil ve gıda gibi stratejik sektörlerde dünyayla rekabet eden Bursa'da iş dünyasının ihracatını geliştirmeye yönelik yeni eylem planları kurgulayan BTSO, Lojistik AŞ ile iş dünyasına büyük fayda sağladı.

Şirket, firmalar için zaman kaybı ve maliyet artışını minimuma indirmeyi başardı.

Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sunan BTSO, bu uygulamayla firmaların ürünlerini daha efektif bir şekilde dünyanın dört bir yanına ulaştırmasına imkan sağlıyor.

İhracatçı firmalar, BTSO Lojistik AŞ öncülüğünde MNG Kargo ve lojistik firmalarının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerini doğrudan ulaştırıyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik AŞ sayesinde firmalar ürünlerini 1,5 gün gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına gönderebiliyor.