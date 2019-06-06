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Kargo taşımacılığı ihracatta hızı artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

BTSO Lojistik AŞ tarafından Yenişehir Havalimanı'nda başlatılan hava yolu kargo taşımacılığı, ihracatçı firmaların dış ticaret operasyonlarına hız kazandırdı - Elvin Tekstil ortaklarından Osman Nuri Canik: - "Bursa Yenişehir Havalimanı'nın hava kargo taşımacılığında kullanılması bizim işlerimizi çok kolaylaştırdı. Tüm firmaların bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki BTSO Lojistik AŞ tarafından Yenişehir Havalimanı'nda başlatılan hava yolu kargo taşımacılığı, ihracatçı firmaların dış ticaret operasyonlarını hızlandırdı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv, makine, tekstil ve gıda gibi stratejik sektörlerde dünyayla rekabet eden Bursa'da iş dünyasının ihracatını geliştirmeye yönelik yeni eylem planları kurgulayan BTSO, Lojistik AŞ ile iş dünyasına büyük fayda sağladı.

Şirket, firmalar için zaman kaybı ve maliyet artışını minimuma indirmeyi başardı.

Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sunan BTSO, bu uygulamayla firmaların ürünlerini daha efektif bir şekilde dünyanın dört bir yanına ulaştırmasına imkan sağlıyor.

İhracatçı firmalar, BTSO Lojistik AŞ öncülüğünde MNG Kargo ve lojistik firmalarının destekleriyle başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Asya ülkelerine ürünlerini doğrudan ulaştırıyor. 60 tonluk geçici depolama alanına sahip Lojistik AŞ sayesinde firmalar ürünlerini 1,5 gün gibi kısa bir sürede dünya pazarlarına gönderebiliyor.

Şirket, yaklaşık 2 ayda ABD'ye ve Avrupa'nın birçok ülkesine ürün ulaştırdı.

- "İhracat bizim için önemli bir kalem"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Elvin Tekstil'in ortaklarından Osman Nuri Canik, ev tekstilinde önde gelen firmalarından biri olduklarını ve ürünlerinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini belirtti.

Canik, şunları kaydetti:

"İhracat bizim için önemli bir kalem. Bu manada Bursa Yenişehir Havalimanı'nın hava kargo taşımacılığında kullanılması bizim işlerimizi çok kolaylaştırdı. Tüm firmaların bu projeyi sahiplenmesi gerekiyor. BTSO birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncülük yaparak önemli bir misyonu üstlendi. Daha önce İstanbul üzerinden hava kargo hizmetinden faydalanıyorduk. Ürünlerimiz gümrükleme için uzun süreler bekliyordu. Yenişehir'den Belçika'ya gerçekleştirdiğimiz ilk ihracat ise bize 1 gün gibi önemli bir zaman kazandırdı. Ülkemizin Uzak Doğu ülkelerine göre en büyük avantajı, Avrupa'ya olan yakınlığıdır. Daha kısa sürede üretim yapmamız ve teslim etmemiz Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlıyor. Bu açıdan Yenişehir Havalimanı önemli bir rol üstleniyor. İstanbul'a göre 1 günlük bir avantajımız oldu. Bugün çıkardığımız yükün aynı gün uçması müşterilerimiz tarafından da memnuniyetle karşılanıyor."

- "Müşteri memnuniyeti arttı"

Öztekstil firmasının satın alma müdürü Yıldırım Özdeğer de şirket olarak ihracat kanallarını sürekli geliştirdiklerini bildirdi.

Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya'da dünya markası firmalara ürün gönderdiklerini belirten Özdeğer, "Yenişehir Havalimanı'nda hava kargo hizmetinin verilmesini çok önemsiyoruz. Yurt dışına birkaç kez Lojistik AŞ ile ürünümüzü gönderdik. Hepsinden memnun kaldık. İhracat yaptığımız markaların olduğu ülkelere ve bazı lokasyonlara Yenişehir'den ürünümüzün direkt ve hızlı bir şekilde ulaşması önemli. Lojistik AŞ'den tüm firmalarımız mutlaka yararlanmalı." ifadesini kullandı.

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