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Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

FİNANS HABERLERİ  | 15.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

İstihdam Endeksi’nin Ekim ayı verilerine göre, Kariyer.net üzerinden 11 milyon iş başvurusunda en çok başvurulan pozisyonlar arasında, Elektrik Elektronik Mühendisi, Saha Satış Temsilcisi ve Makine Mühendisi yer aldı.  İş başvurusunda bulunan adayların yaş aralıkları incelendiğinde; en çok başvuruyu 25-30 yaş aralığındaki yüzde 37.3 genç profesyonellerin yaptığı görülüyor.

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

İstanbul,15 Kasım (DHA) - İstihdam Endeksi’nin Ekim ayı verilerine göre, Kariyer.net üzerinden 11 milyon iş başvurusunda en çok başvurulan pozisyonlar arasında, Elektrik Elektronik Mühendisi, Saha Satış Temsilcisi ve Makine Mühendisi yer aldı.
İş başvurusunda bulunan adayların yaş aralıkları incelendiğinde; en çok başvuruyu 25-30 yaş aralığındaki yüzde 37.3 genç profesyonellerin yaptığı görülüyor. 19-24 yaş aralığındaki yüzde 31.3 başvuru sahipleri, listenin ikinci sırasında yer alırken; 31-40 yaş aralığındaki adaylar yüzde 23.1 üçüncü sırada bulunuyor.
Kariyer.net’in mavi yaka çalışan arayan işverenlerle, evinin yakınında iş arayan mavi yaka çalışanları buluşturan mobil uygulaması İşin Olsun’un verilerine göre; Ekim ayında adaylar en çok Garson, Temizlik Görevlisi, Sekreter, Şoför/Sürücü, Çağrı Merkezi Elemanı, Kasiyer ve Aşçı ilanlarına başvurdu. Ekim ayında yayınlanan yeni iş ilanlarında Eczane Elemanı, Garson, Sekreter, Temizlik Görevlisi ve Kuaför arayışı ağır bastı.
Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal,istihdama verdikleri desteği önümüzdeki dönemde daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti ve şöyle devam etti:
“Kariyer.net olarak 25 milyonu aşkın adayı, 94 binin üzerinde şirket ile bir araya getiriyoruz. Ekim ayında günlük ortalama 400 bin olmak üzere, 11 milyon iş başvurusuna aracılık ettik. 2018’in ilk 11 ayında ise toplamda 100 milyondan fazla iş başvurusu Kariyer.net üzerinden gerçekleşti. Bu verilerden hareketle, üçüncü çeyrek rakamlarında, ilan başı başvuru sayısının, bir önceki döneme göre artış kaydettiğini görüyoruz.
“Hükümetin, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında tahmini işsizlik oranı, yılsonu için 11.3; 2019 yılı için de 12.1 olarak açıklandı.
“Kariyer.net İstihdam Endeksi verileri de istihdam piyasasında bu yönde bir gidiş olduğunu doğruluyor. Kariyer.net olarak bu dönemde, adaylarımızın iş arayışını kolaylaştırmak için bir dizi aksiyon alıyoruz.
“Geri dönüş alma ihtimallerinin en yüksek olduğu; özgeçmişlerine ve ilgi alanlarına en çok uyan ilanları ‘uygunluk puanı’ ile işaretliyor, daha odaklı başvuru yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz.
“Üniversite öğrencilerimizle buluşarak Kariyer Tüyoları eğitimleri veriyor; adaylarımızın iş hayatına dair merak ettiği konulara yönelik online canlı yayınlarla on binlerce kişiye ulaşıyoruz. ” (Fotoğraflı)

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