FİNANS

Karmod ABD’de yarış atı çiftliğine kulübeler üretti

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk: - "30 adet yapımızı dört günde kurulum yaparak teslim ettik. Kabinlerimizin 5 adeti ofis olarak diğerleri ise yarış atı eğitiminde gerekli malzemelerin depolanması amacıyla kullanılacak"

İSTANBUL(AA) - Modüler yapıların markası Karmod, ABD’de yarış atı yetiştirilen bir çiftlikte kullanılmak üzere kulübeler üretti.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, üretimi yapılan 30 adet kabin kulübe Florida eyaletinin Westchase şehrinde yer alan çiftlikte kullanılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, CTP panel sistemiyle üretimini gerçekleştirdikleri kabinlerin demonte özelliğiyle uzak coğrafyalara bile sevkiyat kolaylığı sunduğunu belirterek “Kabinlerimizin kurulumu oldukça pratik. İki kişi ile vinç vs. ihtiyacı olmadan 8 metrekarelik bir yapı bir saat içerisinde kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Bu proje kapsamında 270x270 cm ebatında üretiğimiz 30 adet yapımızı dört günde kurulum yaparak kullanıma hazır teslim ettik. Kabinlerimizin 5 adeti ofis olarak diğerleri ise yarış atı eğitiminde gerekli malzemelerin depolanması amacıyla kullanılacak. CTP sistemli modüler kabinlerimiz uzun ömürlü özelliği, kısa sürede hızlı kurulumu, geniş ve ferah iç mekan sunumu, soğuk ve sıcak iklim iyi izolasyonu gibi öne çıkan avantajlarıyla yurt içiyle beraber yurt dışında çok sayıda ülkede talep görüyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
abd ihracat Karmod kulübe

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