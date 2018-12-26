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Karmod, Afrika ve Orta Doğu'da sosyal konut projelerine ağırlık verecek

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

Karmod Üst Yöneticisi Mehmet Çankaya: - "Karmod olarak 2019 yılında Afrika ve Orta Doğu'da sosyal konut projelerine ağırlık verme hedefindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, 2019 yılında Afrika ve Orta Doğu'da sosyal konut projelerine ağırlık verme hedefinde olduklarını bildirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çankaya, uzun ömürlü güvenli yapı modeliyle üretim gerçekleştirip yerinde kolay kurulumla teslim ettikleri evlerin, Afrika geneli ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan konut açığının kısa sürede giderilmesinde çok sayıda avantaja sahip olduğunu belirtti.

Çankaya, "Karmod olarak 2019 yılında Afrika ve Orta Doğu'da sosyal konut projelerine ağırlık verme hedefindeyiz." ifadesini kullandı.

Nijerya, Kenya ve Güney Afrika gibi ekonomik büyüme sürecinde belirli yol almış ülkelerde hissedilir oranda konut açığının bulunduğuna dikkati çeken Çankaya, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerden 200 milyona yaklaşan nüfusa sahip Nijerya'da, 16 milyonun üzerinde konut açığı olduğu tahmin ediliyor. Yakın gelecekte hızlı büyüme beklentisi olan ülkelerden Gana, Tanzanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Mozambik şimdiden konut planlaması yapmak durumunda kalan ülkeler arasında yer alıyor. Karmod olarak bu pazarda önemli bir aktör olarak ihracatımıza katkı sağlamak için planlamamızı yaptık. Bu doğrultuda Nijerya gibi önemli ülkelerde showroom açarak, diğer ülkelerde de gerçekleştirdiğimiz bayilik ilişkilerimizle hazırlıklarımızı tamamladık.

Şu ana kadar kıta genelinde tamamladığımız konutlarımızdan oldukça olumlu dönüşler aldık. Konutlarımızın iklim özelliğine uyumu, yapı kalitesi ve sunduğu konforuyla benimsendiğini gözlemledik. Yapı modelimizin verdiği kurulum kolaylığı, tercih edilmesindeki önemli etkenlerden birini oluşturuyor. Müşterilerimize çimento, beton, demir gibi klasik yapı mimarisindeki argümanlarla uğraşmadan son derece güvenli evler hazırlıyoruz. Demonte kurulum özelliğimizle evi oluşturan tüm malzemeleri Türkiye’den gönderiyoruz. Ülkelere göre 45-85 metrekare aralığında sosyal konut planlarımıza talep daha çok oluyor. Bununla beraber özellikle Arap ülkelerinin bulunduğu kuşakta özel tasarımlı üretimlerle beraber daha lüks segmente hitap eden katlı ve büyük metrajlı konut projeleri için talepler alıyoruz. Afrika'da Nijerya, Fildişi Sahili, Kongo, Cibuti, Sudan, Libya, Cezayir, Eritre konut projesi gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor. Konut ihraç ettiğimiz Orta Doğu ülkeleri arasında ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Irak ve Filistin'i sıralayabiliriz."

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Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya

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