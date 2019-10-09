Karmod, Batı Afrika'da madencilerle buluştu

"Konferans günleri boyunca Burkina Faso, Gana, Senegal, Nijerya, Nijer, Moritanya, Fas gibi Batı Afrika ülkeleriyle beraber Kanada, Fransa, İspanya gibi ülkelerden bölgede iş yapan madencilik sektörünün önde gelen yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Gerek bölge ülkelerinden gerekse Batılı ülkelerden gelen madencilerle oldukça verimli geçen görüşmeler gerçekleştirdik. Zorlu şartlara sahip maden havzalarına özel gerek yönetici gerekse işçi olarak çalışanlara yönelik üretim yaptığımız fonksiyonel şantiye yapılarımızı onlara daha yakından tanıttık. Bölgede sektörle ilgili tamamladığımız proje örneklerini sunduk. Özellikle sıcak coğrafyalarda sağladığı iklimlendirme kolaylığıyla yüksek konfor içeren yeni nesil konteyner modelimiz misafirlerimizin ilgisini çekti.

Karmod olarak dünya genelinde madencilikten enerjiye, yol yapımdan havaalanlarına çok farklı sektörlere kamp yapı projelerimizle çözüm ortağı oluyoruz. Yapı modellerimiz arasında panel sistem prefabrik yapılar, çelik konstrüksiyonlu yapılar, birleşimli yeni nesil konteyner yapılar ve geniş metrajlı kabin gibi her projeye sunabileceğimiz alternatiflerimiz var. Şantiye kamplarına özel kullanım amacına göre ürettiğimiz yapılarımız arasında yönetim binaları, teknik ofisler, yatakhane ve yemekhane binaları, sağlık hizmet binası, laboratuvarlar, dinlenme alanları, lojman, ibadethane, çok amaçlı eğitim salonları, kantin, çamaşırhane, WC, duş üniteleri gibi çok sayıda bina çözümümüz bulunuyor."

