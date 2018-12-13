Karmod, Filistin Tarım Bakanlığı'na konteyner ofis kurdu

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörü markalarından Karmod, Filistin'de Tarım Bakanlığı için konteyner ofis kurdu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Karmod'un Filistin Tarım Bakanlığı için Cenin şehrinde kurduğu yeni nesil konteyner modeliyle hazırlanan yapılar, fidanlık işletmesi idari binası olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Orta Doğu Koordinatörü Vusal Necmettin, Türkiye’de demonte üretimle hazırlayıp ülkeye gönderdikleri yapıları, yerinde kullanıma hazır kurulumla teslim ettiklerini bildirdi.

Üretimlerinin Filistin'in yapı sorununa önemli çözüm oluşturacağını belirten Necmettin şunları kaydetti:

"Yeni nesil konteyner modelimiz uzun ömürlü kullanım özelliği, yüksek izolasyonu, vidalı geçmeli sistemin verdiği yerinde kolay kurulum avantajı gibi çok sayıda üstünlüğe sahip. Filistin gibi tarihi bağlarımızın olduğu ülkede proje gerçekleştirmek Karmod için ayrı bir önem taşıyor. Yapılarımızın Filistin’in konut başta olmak üzere her alandaki bina ihtiyaçlarına kalıcı çözüm getireceğine inanıyoruz."

Bu projemizde 7 adet ünitenin birleşimli olarak kullanıldığı idari binanın kurulumunu gerçekleştirdik. Yapımız yeşil alan bakımından Filistin’in en zengin şehri olan Cenin’de fidanlık hizmet binası olarak kullanılacak. Toplam 125 metrekare büyüklükteki yapı gurubunda hizmet ofisleriyle beraber mutfak ve WC ünitesi de yer alıyor."

