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Karmod, Fransa’da okul projesi tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Karmod, Fransa'da okul projesini tamamlayarak teslim etti

İSTANBUL (AA) - Karmod, Fransa'da okul projesini tamamlayarak teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Fransa'nın Amilly şehrinde yapımı tamamlanan orta ve lise amaçlı kullanılacak okulun 200 öğrenci kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Karmod'un AB satandartlarına haiz yapı çözümleriyle Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde kamu projeleri gerçekleştirdiklerine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, 10 derslikli bin 127 metrekare okul binasını 40 gün gibi kısa bir sürede kurulum gerçekleştirerek kullanıma hazır teslim ettiklerini belirtti.

Eski binası geçtiğimiz mayıs ayında aşırı yağışlar sonucunda bölgede yaşanan sel baskınında kullanılamayacak derecede zarar gören EREA Simone Veil okulunu Türkiye'de üretim gerçekleştirdikleri yeni nesil konteyner modeliyle çok kısa sürede tamamladıklarına dikkat çeken Durmaz, öğrencilerin 4 Eylül itibariyle yeni eğitim dönemine yeni binada başlayacağını kaydetti.

Karmod olarak ön üretimli sistemle uzun yıllar güvenle kullanılacak yapılar hazırladıklarını belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Yapılarımız AB satandartlarına haiz olup son dönemde Avrupa'da Fransa gibi öne çıkan ülkelerde kamu projeleri gerçekleştiriyoruz. 3 metre yükseklikte özel hazırladığımız bu projenin ön üretimini 17 günde gerçekleştirerek karayolu taşımacılığı ile Fransa'daki kurulum yerine sevk ettik. Türkiye'den giden ekibimizle okul binasını 40 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır kurulumla teslim ettik. Eski binası sel baskını nedeniyle üç ay önce kullanılamaz hale gelmiş binayı yeniden inşa ederek eğitim dönemi başlamadan teslim edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

İki bloktan oluşan Simone Veil okul projesinde 230x600 ve 300x700 cm'den oluşan toplam 82 adet yeni nesil konteyner ünitesi kullanıldı. Yapıların duvar ve çatı sandviç panellerinde yanmazlık özelliğine sahip yüksek izolasyonlu taş yünü malzeme kullanıldı. Çelik sistemli ekstra çatı örtüsüyle beraber iç kısımda asma tavan uygulaması gerçekleştirildi. Çift açılımlı ısı camlı pencerelerin tamamında otomatik panjur uygulaması yapıldı. Okulda her biri 55 metrekarelik 10 derslikle beraber birer adet teknoloji sınıfı, laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi, müzik etkinlik atölyesi, bilgisayar atölyesi ve kütüphane bulunuyor. Yapıda ayrıca yönetim odası, öğretmenler odası, kantin, wc ve engelli wc alanları yer alıyor. Yapıda kullanılan elektrik ve su tesisat armatürlerinden klimaya, yanmaz kapılara kadar her şey Türkiye’de hazırlanan üretimlerle gerçekleştirildi."

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