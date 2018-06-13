FİNANS

Karmod, Gaziantep Şehir Hastanesi için ofisler kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

Karmod, Gaziantep Şehir Hastanesi için ofisler kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod Prefabrik, Gaziantep Şehir Hastanesi için ofisler kurdu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesi'nin teslimine kadar devam eden süreçte kullanılacak prefabrik ofis binalarının kurulumunu tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, 2 bloktan oluşan toplam 718 metrekare büyüklükteki ofis yapılarının biri 3 katlı, diğeri ise 2 katlı olarak projelendirilerek hazırlandığını bildirdi.

Hızlı kurulumlu demonte yapılarıyla yurt içi ve dışında çok sayıda önemli projenin şantiye ofis yapılarının üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Yüceer, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son dönemde devasa projeler gerçekleştiriliyor ve bunlar çok kısa sürelerde tamamlanıyor. Karmod olarak bizim yapılarımızın da en önemli avantajı hızlı üretim ve kurulum özelliği... Bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü projesinin teslimine kadar devam edecek süreçte kullanılacak ofis bina bloklarını, birkaç günle ifade edilebilecek çok kısa sürelerde kurulumla teslim ettik. Bu proje için hazırladığımız 3 katlı bina 430 metrekare, 2 katlı bina ise 288 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Yönetim ve teknik ofis bölümü ağırlıklı yapılarda toplantı odalarıyla beraber yemekhane de yer alıyor."

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdıBurak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı
Doho- Antalya direkt uçuşları başladıDoho- Antalya direkt uçuşları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karmod

En Çok Okunan Haberler

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

İmar Barışı'na üç günde 188 bini aşkın online başvuru

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

FED faiz kararı öncesi dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Emeklilere bayram ikramiyesi, esnafın yüzünü güldürdü

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Burak Kuyan: TANAP Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırdı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

Doho- Antalya direkt uçuşları başladı

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

5G Yeni Nesil Haberleşme Teknolojileri İmza Töreni

İklim Kafe’de iklim değişikliği ve davranışsal iktisat konuları konuşuldu

İklim Kafe’de iklim değişikliği ve davranışsal iktisat konuları konuşuldu

Doha- Antalya direkt uçuşları başladı (2)

Doha- Antalya direkt uçuşları başladı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.