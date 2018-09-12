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Karmod, göçmen bürosuna sığınma evleri kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Karmod, Nijerya'nın kuzeybatısında, Nijer sınırında yer alan Katsina ilinde sığınma evleri kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Nijerya'da göçmen bürosuna sığınma evleri kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeybatısında, Nijer sınırında yer alan Katsina ilinde kurulan sığınma evlerinde aynı anda 48 göçmen barınabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Nijerya Göçmen Bürosu için gerçekleştirdikleri proje kapsamında hazırlanan yapıların uzun yıllar kullanılabilecek standartlara sahip olduğunu belirtti.

Karmod olarak son dönemde gerçekleştirdikleri projelerle hazır yapı sektörünün dünyada aranan markası olduklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Kalitemizle beraber hızlı üretim ve kısa sürede kullanıma hazır yerinde kurulum organizasyonlarımızla dünya genelinde özel sektörden kamuya öne çıkan kuruluşların yapı tercihi olduk. UNICEF, BM gibi uluslararası kuruluşlara mobil okullar, mülteci kampları gibi yapılarımızla çözümler sunduk. Katsina'da gerçekleştirdiğimiz göçmen sığınma evi olarak hizmet verecek yapılarımızı yeni nesil konteyner modeliyle demonte üretip yerinde kullanıma hazır kurulumla teslim ettik. Proje kapsamında 18 adet bağımsız binanın yapımı gerçekleştirildi. Bunlardan 12 adeti göçmen sığınma evi olarak kullanılacak olup 21 metrekare büyüklükteki her bir ünitede 4 göçmenin barınması için yatakla beraber kıyafet dolabı ve yemek masası hazırlandı. 4 adet yapı ise kamptaki yöneticilerce kullanılacak olup her ünitede yatak odası, çalışma masası ve WC-duş kabini yer alıyor. Bunun dışında 42 metrekarelik hizmet binası ve WC-duş ünitesi bulunuyor."

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