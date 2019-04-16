Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüceer, Karmod olarak saha-okul buluşmalarını önemli gördüklerini belirterek, geleceğin mimar ve endüstriyel tasarımcılarıyla bir araya gelmekten ayrı bir heyecan ve mutluluk duyduklarını kaydetti.

Karmod'un açıklamasına göre, Karmod Satış ve Pazarlama Müdürü Abdullah Yüceer, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından Küçükyalı kampüsünde düzenlenen "Mülteciler ve Afetzedeler İçin Yaşam Birimleri ve Acil İhtiyaç Ürünleri Tasarımı Çalıştayı"na katılarak sunum gerçekleştirildi.

Firma olarak "3H" olarak isimlendirdikleri “Hızlı üretim", "Hızlı sevkiyata uygunluk" ve "Hızlı kurulum” unsurlarını anlatan Yüceer, istenmeyen afetler ve mülteci akımlarında bu kuralın sağlıklı işlemesi için üretimle beraber afet durumunu yöneten kurumların birlikte organize olabilmelerinin önemine dikkati çekti.

Yüceer, afet organizasyonu yapan kurumlar ile üretici firmaların mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde afet durumlarını organize eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi önemli bir kurumumuz var. AFAD öncülüğünde olacak üretici buluşmalarının olası afet senaryolarından organizasyon başarısını daha da yükselteceğine inanıyorum. Bizler hazır yapı üreticileri olarak sektörümüzün hızlı gelişimine paralel olarak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla yapılarımızı daha konforlu ve işlevsel hale getiriyoruz. Afet yönetimlerinin üretici firmalarla belirli dönem buluşmalarıyla bu gelişmelerden haberdar olmalarının beklenmeyen durumlardaki yaşam alanı üretim ve tedarik süreçlerini hızlandıracaktır.