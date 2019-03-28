Karmod konteyner, Almanya'da çiftlik evi olarak kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Karmod yeni nesil konteyner, Almanya'da çiftlik evi olarak kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Nettetal şehrinde meyve üretimi yapan çiftlikte çalışanlarca kullanılmak üzere yeni nesil konteyner modeliyle hazırlanan 6 adet evin kurulumu tamamlanarak teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, proje kapsamında üretimini gerçekleştirdikleri konteyner yapılarının Almanya'nın mesken amaçlı kullanım şartlarına uygun standartlarda hazırlandığını belirtti.

Yapılarının yalıtım, yangın dayanımı ve uzun ömür gibi üstünlükleriyle son dönemde Avrupa genelinde talep gördüğünü aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Karmod yeni nesil konteyner ürünlerimiz önceleri Almanya'da çoğunlukla ofis amaçlı kullanımlar için talep görüyordu. Yalıtım ve yangın dayanımı testlerini başarıyla geçen ürünümüze, son dönemde bu projede olduğu gibi mesken amaçlı kullanımlar için de sipariş almaya başladık. Yapılarımızın eğitim binası olarak da kullanımda olduğunu hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz ağustos ayında Fransa’da 17 derslikli Simone Veil Meslek Okulu’nu 40 gün gibi kısa sürede teslim etmiştik.