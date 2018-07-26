FİNANS

Karmod, Kuveyt'te konut projesi gerçekleştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Karmod, Kuveyt'te konut projesi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörünün markalarından Karmod, Kuveyt'te konut projesi gerçekleştirdi.

Karmod'dan yapılan açıklamada, hafif çelik yapı sistemiyle ürettikleri konutların klasik betonarme yöntemiyle inşa edilen konutlara göre kullanım ömrünün daha uzun ve deprem güvenliğinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Körfez ülkelerinden Kuveyt'te gerçekleştirdikleri proje kapsamında ilk etapta 6 adet konutu kurulum yaparak teslim ettiklerini bildirdi.

Konut üretiminde yapı kalitesiyle beraber evin kullanılacağı ülke kültürünün de dikkate alınması gerektiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Kuveyt'in de içinde bulunduğu Körfez ülkelerinde daha çok geniş planlar tercih ediliyor. Proje kapsamında hazırladığımız evler 4+1 plana sahip. Salon olarak kullanılan ana yaşam alanı oldukça geniş yapıda tercih edildi. Konutlar tek katlı olmasına rağmen 182 ve 231 metrekare gibi metrajlarla Türkiye standartlarının oldukça üzerinde büyüklükte. Karmod hazır evlerimiz çelik karkas duvar sistemiyle klasik mimariye göre daha uzun ömürlü ve yüksek deprem güvenliğine sahip. Konutlarımız panel aralarında kullanılan özel malzemelerle yüksek izolasyonla beraber yanmazlık özelliğine sahip."

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldiTürk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi
Cari açığı turizmciler kapatacakCari açığı turizmciler kapatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karmod

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

British Council ve Nesta'dan "Yaratıcı Girişimcilik Programı"

British Council ve Nesta'dan "Yaratıcı Girişimcilik Programı"

Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi

Türk-İş: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,738 liraya yükseldi

Cari açığı turizmciler kapatacak

Cari açığı turizmciler kapatacak

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

Rus ve Alman turistin kişi başı harcaması yükseldi

Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.