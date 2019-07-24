FİNANS

Karmod, Malta'da okul projesini tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk: - "Konteyner yapılarımızın Avrupa ülkelerinden talep görmesi tesadüf değil. Gerek yapı kalitesi, gerek izolasyonu ve gerekse kısa sürede kurulum gibi çok sayıda avantajı konteyner yapılarımızı tercihte öne çıkardı"

İSTANBUL (AA) - Karmod, Malta'da okul projesini tamamlayarak teslim etti.

Firma açıklamasına göre, Karmod'un Malta'nın Zejtun şehrinde yeni nesil konteyner modeliyle yapımı tamamladığı okul, Claire Koleji’nin lise bölümünde öğrenim gören engelli öğrencilere hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, son dönemde Avrupa ülkelerinde Karmod binalarının özellikle okul amaçlı kamu projelerinde tercih edildiğini belirtti.

İki katlı planda iki bloktan oluşan 8 derslikli okulu 13 gün gibi kısa sürede teslim edebildiklerini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Karmod Yeni Nesil Konteyner modelimizle uzun yıllar güvenle kullanılacak eğitim binalarını demonte ön üretimli sistemimizin verdiği avantajlarla çok kısa sürelerde kurulum yapabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl Fransa’da içerisinde 6 adet özel etkinlik atölyelerinin de bulunduğu toplam 16 derslikli okulu 40 günde tamamlamıştık. Bu proje haricinde inşa edilecek iki okul binasının daha proje çalışması devam ediyor. Onların da üretimine yakın zamanda başlayacağız.

Konteyner yapılarımızın Avrupa ülkelerinden talep görmesi tesadüf değil. Gerek yapı kalitesi, gerek izolasyonu ve gerekse kısa sürede kurulum gibi çok sayıda avantajı konteyner yapılarımızı tercihte öne çıkardı. Kullanımı yaygınlaştıkça daha çok talep alacağımızı tahmin ediyoruz. Claire Koleji kampüsüne ilave yapılan bu projemiz iki blokta toplam 386 metrekare büyüklüğe sahip. Proje üretim tesislerimizde hazırlanan 14 adet demonte ünitenin ekiplerimizce yerinde birleşimli hazırlanmasıyla tamamlandı."

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Karmod Malta

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