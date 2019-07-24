Karmod, Malta'da okul projesini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Karmod, Malta'da okul projesini tamamlayarak teslim etti.

Firma açıklamasına göre, Karmod'un Malta'nın Zejtun şehrinde yeni nesil konteyner modeliyle yapımı tamamladığı okul, Claire Koleji’nin lise bölümünde öğrenim gören engelli öğrencilere hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, son dönemde Avrupa ülkelerinde Karmod binalarının özellikle okul amaçlı kamu projelerinde tercih edildiğini belirtti.

İki katlı planda iki bloktan oluşan 8 derslikli okulu 13 gün gibi kısa sürede teslim edebildiklerini bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Karmod Yeni Nesil Konteyner modelimizle uzun yıllar güvenle kullanılacak eğitim binalarını demonte ön üretimli sistemimizin verdiği avantajlarla çok kısa sürelerde kurulum yapabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl Fransa’da içerisinde 6 adet özel etkinlik atölyelerinin de bulunduğu toplam 16 derslikli okulu 40 günde tamamlamıştık. Bu proje haricinde inşa edilecek iki okul binasının daha proje çalışması devam ediyor. Onların da üretimine yakın zamanda başlayacağız.