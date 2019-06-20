FİNANS

Karmod, Nijerya Petrol Arama Şirketine kamp yapıları kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 11:36 | Son Güncelleme

Edo Eyaleti'nin başkenti Benin'de kurulumu tamamlanan yapılar petrol arama şirketinin bölgede arama çalışması yapan ekibince kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Karmod Nijerya Petrol Arama Şirketi (NPDC) için kamp yapıları kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Edo Eyaleti'nin başkenti Benin şehrinde kurulumu tamamlanan yapılar petrol arama şirketinin bölgede arama çalışması yapan ekibince kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Nijerya Temsilcisi Fehim Özkanca, toplam 405 metrekare büyüklükteki projeyi 7 gün gibi kısa bir sürede teslim ettiklerini belirtti.

Türkiye’de ön üretimini gerçekleştirdikleri tam demonte Karmod Yeni Nesil Konteyner modeliyle ofis ve şantiye binaları gibi çok sayıda yapıyı yerinde hızlı ve kolay kurulumla kullanıma hazır teslim ettiklerine dikkati çeken Özkanca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılarımız uzun ömürlü ve yüksek izolasyon gibi çok sayıda özelliğiyle Nijerya genelinde kabul görmüş durumda. Özellikle kurumsal firmalar ve kamu kurumlarınca tercih ediliyor. Karmod olarak ülke genelinde işçi kamplarından okullara, askeri tesislerden mülteci kamplarına önemli projelere imza attık. Ülke genelinde BM mülteci barınma kampları, UNICEF mobil okulları, askeri tesis yapıları, elçilik binaları için güvenlik ofisleri, güneş enerjili sosyal konutlar gibi çok sayıda tamamladığımız projemiz bulunuyor.

Nijerya Petrol Arama Şirketi (NPDC) için hazırladığımız bu projede her biri 27 metrekarelik 15 adet yapının kurulumunu gerçekleştirdik. Her yapıda 2 adet suit oda ile beraber wc duş ünitesi yer alıyor. Odalarda konaklayanlara maksimum konforu sağlamak için özel donanım uygulamaları yapıldı. Her odaya bağımsız klima yerleştirildi."

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Karmod

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