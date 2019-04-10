Karmod, Şili'de altın madenine şantiye mobilizasyon kampı kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Şili'de altın madenine şantiye mobilizasyon işçi kampı kurdu.

Karmod'un açıklamasına göre, ülkenin Büyük Okyanus kıyısındaki San Antonio şehri kırsalında bulunan altın madenine toplam bin 132 metrekare büyüklüğünde mobilizasyon kampı yerleşkesi kuruldu. Şantiye, altın madeni çıkarmada görev alacak çalışanlarca kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Şili'de geçen yıl da altın madeni işletmesi için şantiye yapıları kurduklarını anımsatarak, bu projedeki toplam 8 adet yapıyı 4 ay gibi kısa bir zaman diliminde teslim ettiklerini bildirdi.

Güney Amerika ülkelerinde çoğunulukla Avrupa merkezli maden işletmeciliği yapan firmaların şantiye yapılarında tercih edildiklerini aktaran Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kalitemiz ve üretim hızımızla deniz aşırı ülkeler dahil sağladığımız zamanında kullanıma hazır kurulum organizasyonumuzla madencilik sektöründe dünyanın önde gelen markalarının tercihi olduk. Amerika kıtasında Şili ile beraber Arjantin, Guyana, Kolombiya, Peru ve Venezuela maden kampı kurduğumuz ülkeler arasında yer alıyor. Şili altın madeni işçi kampı için biri yönetim binası olmak üzere 3 adet ofis binası, 3 adet yatakhane ve 1 adet yemekhane binalarıyla beraber wc-duş soyunma odasından oluşan toplam 8 adet yapının kullanıma hazır kurulumunu gerçekleştirdik."

