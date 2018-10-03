FİNANS

Karmod Şili'de şantiye binaları kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 14:55 | Son Güncelleme

Karmod, Şili'de altın madenine şantiye binaları kurdu

İSTANBUL (AA) - Karmod, Güney Amerika ülkelerinden Şili'de altın madeni için şantiye binalarının kurulumunu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Şili'nin doğusundaki And Dağları'nın eteğinde faaliyet gösteren altın madeni işletmesince kullanılacak 6 adet binanın 2 ay gibi kısa bir sürede kurulum yaparak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, Güney Amerika ülkelerinde maden işletmeciliği yapan Avrupa merkezli firmaların şantiye yapı tercihi olduklarını belirtti.

Bu tercihte Karmod olarak yakaladıkları yapı kalitesi, üretim hızı ve deniz aşırı ülkeler dahil sağladıkları zamanında kullanıma hazır kurulum operasyon başarılarının etkili olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Maden işletmeciliğinde öne çıkan Fransa, İspanya, Rusya gibi ülkelerin dünya genelindeki projelerine şantiye yapıları üretip yerinde kurulum yapıyoruz. Amerika Kıtası'nda Peru, Arjantin, Guyana, Kolombiya, Venezuela ve son olarak da Şili maden kampı kurduğumuz ülkeler arasında yer alıyor. Şili projemizdeki işçi kampını bölgede altın madeni çıkarma faaliyetinde bulunacak İspanyol firması için kurulum yaparak kullanıma hazır hale getirdik. Proje 866 metrekare toplam büyüklüğe sahip 6 adet yapı grubundan oluşuyor. Biri yönetim olmak üzere ikişer adet ofis binası, yemekhane ve WC'nin de yer aldığı soyunma odalarını iki ay gibi kısa bir sürede kurulum yaparak teslim ettik."

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Anahtar Kelimeler:
Karmod Şili

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