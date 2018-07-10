Karmod sosyal medyada birinci

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Karmod Prefabrik, dünyada sektöründe en çok takip edilen marka oldu.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, Türkçe dahil 10 global dilde yayın yapan internet sitesiyle çok sayıda ziyaretçiye ulaşan şirket, Facebook, Twitter, Youtube, Google, İnstagram, Linkedin, Pinterest platformlarında aynı dillerde aktif yayınlar gerçekleştiriyor.

Firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, sosyal medya hesaplarında toplam takipçi sayısının 1 milyon 20 bine ulaştığını ifade ederek aylık 15 milyonun üzerinde gösterim aldıklarını belirtti.

Sosyal medyada ulaştıkları takipçi sayısıyla dünya genelinde sektörlerinde en fazla takipçi alan marka olduklarına dikkati çeken durmaz, şunları kaydetti:

"Farklı dillerdeki sosyal medya kanallarımız üzerinden 150 farklı ülkeden içeriklerimiz gösterim almakta ve takip edilmekte. Dünya genelinde her ay onbinin üzerinde mesaj alıyoruz. Takipçilerimizin sorularını yazı ve video formalarında sosyal medya üzerinden cevaplıyoruz. Dünyanın çok farklı ülkelerinden bize ulaşan müşterilerimizle sosyal medya üzerinden kendi dillerince yazışarak samimi iletişim ortamı oluşturuyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Sosyal medya mecralarında gerçekleştirdiğimiz pazarlama faaliyetlerimizin ihracatımıza olumlu katkılarını görüyoruz."

