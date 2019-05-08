FİNANS

Karmod, üretim tesislerinde lise öğrencilerini ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Karmod'u ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Karmod, okul-saha buluşmaları kapsamında Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini, üretim tesislerinde ağırladı.

Karmod’dan yapılan açıklamaya göre, fen ve sosyal bilimler alanında proje okulu olan Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenciye, Tuzla'daki üretim tesisleri gezdirilerek bilgilendirmelerde bulunuldu.

Okullarında projeler gerçekleştiren öğrencilere, üretim sahası gözlemi yaparak eğitimlerine katkı sağlanması amaçlandı.

Öğrencilere tesisleri gezdiren Karmod TKY Müdürü Zekai Küçük, firma olarak okul-saha buluşmalarını bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, geleceğin Türkiye'sinde rol alacak gençlerin eğitimine katkı sağlamanın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Ziyarete gelen her öğrencinin olumlu izlenimler edinerek ayrıldıklarına belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Okullarında küçük laboratuvar ortamlarında edindikleri deneyimleri sonrası sahada büyük üretim tesisiyle karşılaştıklarında öğrencilerde farklı meraklar oluştuğunu sordukları sorulardan anlayabiliyoruz. Gerçek saha üretimini görmek onların ufuklarını daha da açıyor. Hayallerindeki projelere daha gerçekçi yaklaşabilmeyi öğreniyorlar. Öğrencilerle yaklaşık üç saat kadar zaman geçirdik. Konut, konteyner ve kabin üretim sahalarımızı gezdik.

Birim müdürlerimiz onlara bilgilendirmelerde bulundu. Anlatımlar esnasında çok sayıda farklı merak ve dikkatlerinden kaynaklanan sorularını cevaplandırdık. Tesis gezisi sonrası yemek ikramıyla onları okullarına uğurladık. Karmod olarak okullarımızın bu tür taleplerine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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