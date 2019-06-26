FİNANS

Karmod'dan 5 saatte kullanıma hazır yazlıkçı evi

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Karmod'dan 5 saatte kullanıma hazır yazlıkçı evi

İSTANBUL (AA) - Hazır ev üreticisi Karmod, yazlık amaçlı kullanımlara özel ev üretti.

Karmod'dan yapılan açıklamada, tasarımının yazlık amaçlı kullanım talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiğine vurgu yapılan evin, 5 saat gibi kısa bir sürede kurulumla kullanıma hazır teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, ürünün özellikle farklı ustalarla uğraşmadan makul bütçelerle hemen ev sahibi olmak isteyenlerce büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Satış Müdürü Abdullah Yüceer, 2+1 plandaki evi montaj dahil 27 bin liradan başlayan cazip fiyatlarla satışa sunduklarını aktararak, bizzat showrom'larına gelerek ürünü yakından görerek inceleyen müşterilerden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

Yazlıkçının beklentilerini karşılayacak büyüklüğü ve pratik kurulumu ile öne çıkan eve olan ilgiden memnun olduklarını belirten Yüceer, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır müşterilerimizden yazlık amaçlı kullanımları için rahat ama kısa sürede içine girip oturabilecekleri konut talepleri geliyordu. Biz de bu doğrultuda onların da beklentilerini göz önünde bulundurarak tek araçla sevk edilebilen bir ürün çalışması yaptık. Ortaya onların da beğenisini alan 42 metrekarelik güzel bir ev modeli çıktı. Veranda kısmında yer alan ana kapıdan yapıya girildiğinde ferah bir salon ve açık mutfak yer alıyor. Girişin sağ kısmında, sağlı sollu iki oda ve orta kısmında da WC ve duş ünitesi bulunuyor.

Ürünümüz uzun ömürlü kullanım özelliğine sahiptir. Sandviç panel duvar sistemi ve kendine özgü çatı örtüsüyle yüksek izolasyon sağlıyor. Demonte olarak ön üretimli hazırladığımız ürünümüz çatı kaplama malzemeleri dahil bir tırla Türkiye’nin her yerine kolayca sevk edilebiliyor. Ekiplerimizce vinç yardımıyla 5 saat gibi bir zaman diliminde kurulum yapılarak oturuma hazır hale geliyor. Buna elektrik ve su tesisat sistemleri, WC'si, duşu, mutfak evyesi dahil... Müşterimize sadece evin kurulabileceği düz bir zemin hazırlama ve elektrik ile suyun ana şebeke bağlantılarını yaptırmak kalıyor."

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