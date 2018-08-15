FİNANS

Karmod'dan Avrupa'ya ihracat hamlesi

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

Karmod Üst Yöneticisi Mehmet Çankaya: - "Yapılarımızda kullandığımız ham madde ve mamullerin tümünde Türkiye'de üretilen malzemeleri tercih ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihracat gelirinin tamamı ülkemiz ekonomisine katkı olarak dönüyor"

İSTANBUL (AA) - Hazır yapı sektörü markalarından Karmod, Avrupa ülkelerine olan ihracatını artırma yönündeki çalışmalara hız verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod'un Avrupa ülkelerinde geçerli olan yapı kriterleri doğrultusunda sertifikasyon çalışmaları sonucu ihracatında olumlu yansımalar görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, gerçekleştirdikleri çalışmalarla toplam ihracatta yüzde 13 düzeyinde olan Avrupa ülkeleri payının yüzde 20’ler seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Çankaya, ihracat artışlarında öne çıkan ülkelerin Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa’da öne çıkan ülkeler olduğunu aktardı.

Belirli standartlar sağlandığında Avrupa’ya ihracatın Türkiye ekonomisine katkısının katma değer olarak daha yüksek olduğunu vurgulayan Çankaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk hazır yapı sektörü, Avrupa üretimleriyle kıyıslandığında kalite olarak aynı hatta daha ileri düzeyde diyebiliriz. Bu ülkelerde sektör olarak yaşadığımız temel sorunu ‘evrak prosedürü’ olarak özetleyebiliriz. Avrupa ülkelerinin yapı güvenliği açısından istediği bazı sertifika ve belgeler var. Biz Karmod olarak bu çalışmaları yaptık ve ihracatımıza katkısını da gördük. Ülke olarak değerlendirecek olursak yapılarımız Almanya’da ofis, İngiltere'de büfe ve stor mağaza olarak tercih ediliyor. Fransa'da Paris yakınında önemli bir okul projemizi tamamlamak üzereyiz. Yeni nesil konteyner modelimizle yapımını gerçekleştirdiğimiz iki bloktan oluşan ortaokulda öğrenciler yeni eğitim dönemine başlayacak.

Yapılarımızda kullandığımız ham madde ve mamullerin tümünde Türkiye’de üretilen malzemeleri tercih ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ihracat gelirinin tamamı ülkemiz ekonomisine katkı olarak dönüyor. Hazır yapılarımızı ön üretimli olarak Tuzla'daki tesislerimizde hazırlayarak yerinde kullanıma hazır kurulumla teslim ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Hazır yapı sektörü Karmod

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