Karmod'dan Kolombiya'ya kabin kütüphane

İSTANBUL (AA) - Karmod'un üretimini gerçekleştirdiği kabin, Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da Kütüphane olarak kullanılacak.

Karmod'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin başkenti Bogota şehrine gönderilen kabin, Kolombiya Kalkınma Bankası (Findeter) tarafından kütüphane olarak düzenlenerek halka hizmet verecek.

Firma açıklamasında görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, üç metrekareden 50 metrekarelere varan ölçülerde modüler kabinler ürettiklerini belirterek ürünlerinin müşterilerince güvenlikten konuta geniş yelpazede yapı tercihi olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Çok amaçlı kullanım özelliğine sahip yapılarının yurt dışında çok sayıda ülkeden talep aldığını kaydeden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışı üretimlerimizde demonte hazırladığımız kabin yapılarımız saatle ifade edilen sürelerde kullanıma hazır kurulum yapılabiliyor. Kabinimiz yurt içinde daha çok güvenlik kulübesi olarak tanınıyor ancak dünya genelinde çok farklı kullanımlar için tercih ediliyor.