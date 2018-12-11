Karnabahar üreticilerin yüzünü güldürdü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hasadına başlanan karnabaharın fiyatları çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Turgutlu ve çevresinde ağustos ayında tarlaya ekilen karnabaharın hasadına başlandı. İlçede bu yıl yaklaşık 700 dönüm alanda üretilen karnabaharda 5 bin ton rekolte bekleniyor. Önceki yıllara göre rekoltede yaşanan düşüş nedeniyle kilogramı tarlada 2,50 ila 3 liradan alıcı buluyor. Üreticiler geçmiş yıllarda kilogramı 1 lira olan ürünü, bu yıl 2,5-3 katına satmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fiyatların önceki yıllara göre oldukça iyi olduğunu söyleyen karnabahar üreticisi Mehmet Bulut, önceki yıllarda fiyatı düşen kış sebzelerinin üreticiler tarafından tercih edilmediğini ancak bu yıl durumun tersine döndüğünü anlattı.

Bulut, "Çok şükür fiyatlar bu sene çok güzel. Bu yıl erkenci karnabahar 3 liradan satıldı. Şimdi ise fiyatlar 2 ila 2,5 lira arasında değişiyor. Umudumuz bu fiyatların 2 liranın altına düşmemesi." dedi.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol da geçen yıl bin 500 dönüm alanda karnabahar ekildiğini ancak getirisinin düşük bulunması nedeniyle bu yıl ekim alanlarının 700 dönüme kadar düştüğünü bildirdi.