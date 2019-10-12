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Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir Ovası'nda yetiştirilen karnabaharın fiyatının tarlada tüccarlar tarafından 2,5- 3 liraya alındığı, semt pazarında ise 7-8 liraya satıldığını belirterek, aradaki haksız kazanca dur denmesi gerektiğini söyledi.

Gürhan ADANA/ YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir Ovası'nda yetiştirilen karnabaharın fiyatının tarlada tüccarlar tarafından 2,5- 3 liraya alındığı, semt pazarında ise 7-8 liraya satıldığını belirterek, aradaki haksız kazanca dur denmesi gerektiğini söyledi.

Yenişehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ilçede yetiştirilen sebzelerin tarladan alış fiyatıyla büyük şehirlerdeki semt pazarlarında tüketiciye satış fiyatı arasında uçurumun olduğunu söyledi. Yıllardan beri süren bu sorunun köklü bir çözüme kavuşturulmasını beklediklerini belirten Sadi Aktaş, semt pazarlarında köylü pazarları oluşturulmasını istedi. Aktaş, "Yenişehir Ovası'nda kışlık ürünler arasında bulunan karnabaharın maliyeti 1,5 lirayı buluyor. Tüccara 2,5- 3 liradan tarlada satılıyor. Semt pazarlarında ise fiyatı 7- 8 lirayı buluyor. Aradaki haksız kazanca dur denmesi gerekiyor" dedi.

Çiftçinin artan maliyetlerinin dikkate alınmasını talep eden Aktaş, "Tüketici 'pahalı' diye bağırıyor, üretici 'maliyetler yüksek' diye bağırıyor, zarar ediyorum diyor. Çiftçi sabahın köründe kalkıyor, tarlasında mazot, gübre, ilaç, çim parası, su parası, derken maliyeti 1,5 lirayı buluyor. Hiç mücadele etmeden aradaki parayı kazananlar oluyor" diye konuştu.

Büyükşehirlerdeki semt pazarlarında köylü pazarları kurulması ve bu pazarlarda gerçek çiftçilerin ürün satışı yapması gerektiğine işaret eden Aktaş, "Bazı bölgelerde köylü pazarı kurulması çalışmaları var. Ama çiftçi olmayanlar da buralarda tezgâh açıyor. Yeri gerçek üreticiye vermeliler. Bazı belediyeler yer satacağım diye dikkat etmiyor. Böylece üretici doğrudan tüketiciye satma imkânı bulacak" ifadelerini kullandı.

'SEMT PAZARLARINA MAL AZ GELİRSE FİYATLAR ARTIYOR'

İstanbul'dan Yenişehir'e gelerek sebze alımı yapan tüccarlardan İsa Gül ise semt pazarlardaki arz talep dengesinin fiyatları etkilediğini savundu. Tüccarların sanıldığı kadar para kazanmadığını öne süren Gül, "Karnabahar şu an buradan 3 liraya alınıyor, büyükşehirlerdeki semt pazarlarında yeri geliyor 7- 8 liraya, yeri geliyor 2- 3 liraya satılıyor. Tüccarların bunda suçu yok. Semt pazarlarına mal az gelirse fiyatlar artıyor. Bu işin içinde zarar etmek de var. Karnabaharın az ya da çok gelmesi etkiliyor. Çok ise fiyat düşüyor, az mal gelirse tüccar para kazanıyor. Çiftçinin yükü de çok ağır" dedi.

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