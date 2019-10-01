Kars Şeker Fabrikası pancar alımına başladı

Kars Şeker Fabrikası'nda başlayan pancar alım kampanyasında, bu sezon 53 bin ton ürün karşılığında çiftçiye 18 milyon lira ödeme yapılacak.

Kars Valisi Türker Öksüz, fabrikada düzenlenen pancar alım töreninde yaptığı konuşmada, tarımla sanayinin birleştiği öncü kuruluşlardan olan şeker fabrikalarının, ülkenin tarım ve sanayisinde önemli yerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sanayileşme süreci içinde şeker fabrikalarının önemine değinen Öksüz, şöyle konuştu:

"Sanayileşmenin başladığı ilk yıllardan itibaren hizmet veren şeker fabrikaları, ülkemiz ekonomisinde tabiri caizse lokomotif görevi üstlenmişlerdir. 500 civarında çiftçisi, memur, işçi ve kampanya personeli ile birlikte 200'ün üzerinde çalışanı ve yıllık 7 bin ton şeker üretim kapasitesi ile Kars Şeker Fabrikası, istihdam ve üretim açısından ilimiz ve bölgemiz adına önemli katma değer sağlıyor."

- "Pancar eken çiftçi sayısında büyük artış var"

Öksüz, bu yılki pancar ekimi miktarı ile şeker ve yan ürünlerin üretiminin önceki dönemlerle kıyaslandığında büyük bir artış gösterdiğini belirterek, 2018 yılında 20 köyde 409 çiftçinin 10 bin 200 dekar arazide, 37 bin 542 ton üretim yaptığını hatırlattı.