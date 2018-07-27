FİNANS

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 16:31 | Son Güncelleme

Elif Varan / İstanbul, 27 Temmuz ( DHA) - Toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Romanya Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 adetlik dizel otobüs ihalesini kazandı.

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

Elif Varan / İstanbul, 27 Temmuz ( DHA) - Toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, Romanya Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 adetlik dizel otobüs ihalesini kazandı.
İhale kapsamında Brasov Belediyesi’ne 10, 12 ve 18 metre sınıflarında toplam 105 adet otobüs teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, böylece 129 milyon TL’lik önemli bir satışa imza attı. Karsan, teslim edilecek araçların 3 yıllık bakım sözleşmesini de kapsayan ihale doğrultusunda 2018 ve 2019 yıllarında 105 adet otobüsü teslim edecek.
İhale kapsamında Brasov Belediyesi’ne 10, 12 ve 18 metre sınıflarında toplam 105 adet otobüs teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, böylece hem 129 milyon TL’lik önemli bir satışa imza attı hem de bugüne kadar tek seferde en yüksek adetli Menarinibus Citymood satışını gerçekleştirdi.
Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Romanya’nın kendileri için çok önem verdikleri bir pazar olduğunu vurguladı ve ekledi:
"Geçen dönemlerde gerçekleştirdiğimiz teslimatlar çerçevesinde Romanya yollarında bulunan araçlarımız bizler için önemli referans oluyor. Karsan markalı otobüsler Romanya’nın dört bir yanında görülebiliyor.
"Braila ve Sibiu’da 50 adedin üzerinde Jest ve Atak’larımız var, Sibiu Belediyesi’nin ardından Brasov Belediyesi’nin açtığı 105 adetlik otobüs ihalesinin tamamını da kazanmamızla birlikte buralarda da 10-12-18 metrelik otobüslerimiz olacak.
"Teslim edeceğimiz araçların 3 yıllık bakımını da kapsayan ihale doğrultusunda, otobüslerin teslimatını 2018 ve 2019 yılları içerisinde gerçekleştireceğiz. Avrupa’da hız kesmeden yayılmaya devam ediyoruz." (Fotoğraflı)

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