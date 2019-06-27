Kars'ın Besi Organize Sanayi Bölgesi bin kişiye istihdam sağlayacak

Kars'ta, 147 hektarlık alanda 3 yıl önce yapımına başlanan 19 milyon 722 bin 642 lira 50 kuruş maliyetli Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında bin kişiye istihdam sağlayacak.

Kentte, tarım ve hayvancılık alanında istihdam oluşturmak amacıyla yapımı süren İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz, incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ta böylesine bir organize sanayi sitesinin kurulmasının çok sevindirici olduğunu söyledi.

Hayvancılığın gelişmiş olduğu bir ilde yaşadıklarını ifade ederek tesisin bölge için de önemli olduğunu söyleyen Öksüz, "Ekonomisi hayvancılığa, bir yandan da turizme dayalı olan şehrimizde, tarıma dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Sitesi'nin kurulması çok sevindirici. " dedi.

Öksüz, söz konusu yatırımın önemine işaret ederek, "Burada hayvancılık ve besicilik daha modern şartlarda ve sağlıklı ortamda yapılsın diye bu tesis yapılıyor. Burada besiciliği bilimsel, günün şartlarına uygun şekilde yapalım, vatandaşlarımız da bundan büyük ölçüde fayda sağlasın istiyoruz. Diğer taraftan tarıma dayalı sanayinin gerçekleşebileceği 8 hektarlık bir sanayi tesis alanımız da var." diye konuştu.