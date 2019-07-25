Kars'ta hibe destekli modern ahır yapımı

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Kars'ta yapılacak 50 modern ahır için yüzde 50 hibe desteği verilecek çiftçilerle sözleşme imzalandı.

Hibe başvurusunda bulunup destek almaya hak kazanan 50 çiftçi ile Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde sözleşme imza töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan hibe desteği ile ahır yapımı, boğa ve damızlık koç alımı başvurularının sonuçlandığını söyledi.

Kars'ın, Türkiye'nin et ihtiyacını karşılayan önemli iller arasında yer aldığını ifade eden Düzgün, "DAP kapsamında yüzde 50'si hibe destekli ahır yapımı, boğa ve damızlık koç alım desteği başvuru sonuçları belli oldu. Çitçilerden gelen tüm dosyaları tek tek inceleyip uygunluğunu kontrol edip eksik olanı da tamamlattırıp hepsini bakanlığa gönderdik ve bu dosyaların tümü onaylandı." dedi.

Düzgün, Kars'ın Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak, "25'i asıldan 25'i yedekten olmak üzere toplamda 50 tane ahırın hibe destekli olarak yapımına onay aldık. Kişi başı 192 bin liralık verilecek hibe dikkate alındığında ilimizin 10 milyon liralık bir projeyi hak ettiği görülür." bilgisini paylaştı.