FİNANS

KARTEAM, muayene ve test hizmetlerine başladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 13:24 | Son Güncelleme

KOÜ Uzunçiftlik Yerleşkesi'nde kurulan KARTEAM, otomotiv tedarik sanayi, metal işleme ve kaynaklı imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin test ve muayene hizmetlerine cevap verecek - KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü: - "Katma değeri yüksek bir ekonomiye geçebilmek için gerekli standartların yakalanması, sanayide verimliliğin arttırılması, test ve analiz süreçlerinin verimliliğiyle bu kadar ilişkiliyken bu projemiz hem bölgemiz hem de ülkemize önemli bir katkı sunacaktır"

KOCAELİ (AA) - Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) hibe desteğiyle Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından otomotiv tedarik sanayi, metal işleme ve kaynaklı imalat sektöründeki küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak kurulan Kartepe Test ve Araştırma Merkezi (KARTEAM), hizmet vermeye başladı.

KOÜ Uzunçiftlik Yerleşkesi'nde kurulan KARTEAM'ın açılış töreninde konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, faaliyete geçen merkezde ülke ekonomisine büyük katkı sunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu test ve muayene hizmetlerinin karşılanacağını söyledi.

KARTEAM projesinin temel hedefinin KOBİ'lerin test ve araştırma konusundaki ihtiyaçlarını gidermek, test alanlarını bir merkezde toplamak ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak olduğunu belirten Hülagü, "Katma değeri yüksek bir ekonomiye geçebilmek için gerekli standartların yakalanması, sanayide verimliliğin arttırılması, test ve analiz süreçlerinin verimliliğiyle bu kadar ilişkiliyken bu projemiz hem bölgemiz hem de ülkemize önemli bir katkı sunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hülagü, merkezin sadece testlerin gerçekleştirildiği mekanik bir alandan ibaret olmayıp, daha geniş bir yelpazede hizmet vereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Test sonuçları elde edildikten sonra bir başka uzmanlık da bu verilerin yorumlanabilmesi ve ortaya çözüm konabilmesidir. Kıymetli akademisyenlerimiz de bu desteği verecektir. Dolayısıyla merkezimiz sadece bir araştırma birimi değil aynı zamanda çözüm odaklı bir yol gösterici olma niteliğini de taşımaktadır."

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da sanayi üssü Kocaeli'de test ve muayene altyapısını iyileştirecek bir projeyi başarıyla hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

- Proje bütçesi 1 milyon lira

KOÜ Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Engin Özdemir ise MARKA'nın 2016 yılı "Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında desteklediği projenin sözleşmesini 2016'da imzaladıklarını anımsattı.

MARKA tarafından desteklenen proje bütçesinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu ve destek tutarının yüzde 88'i ile makine ve teçhizat, kalan kısmıyla da akreditasyon, teknik eğitimler ve tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı bilgisine veren Özdemir, "Projenin süresi 24 ay olup, proje Ekim 2018'de sona ermektedir. Proje kapsamında hidrolik çekme test cihazı, laboratuvar tipi spektometre, ultrosonik muayene cihazı, manyetik test hata cihazı, sertlik ölçme cihazı, zımparalama ve parlatma cihazı, yüzey pürüzlülük ölçme cihazı, ekstansometre gibi makine ve test cihazları alınmıştır." diye konuştu.

Satın alınan cihazlarla bölgede öne çıkan otomotiv tedarik sanayi, makine ve kaynaklı imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duydukları malzeme muayene ve test hizmetlerinin karşılanacağını vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, şöyle devam etti:

"KARTEAM bünyesinde tahribatlı ve tahribatsız muayene ve numune hazırlama olmak üzere üç laboratuvar oluşturulmuştur. Bunlara ilave olarak üniversitemizin alanlarında söz sahibi akademisyenlerin oluşturduğu akademik kurul tarafından test sonuçlarının akademik olarak yorumlanması hizmeti verilmektedir. Ayrıca, yeni projelere sorunsuz bir imalat süreci için imalat öncesi uygun malzeme ve üretim parametrelerinin belirlenmesi hizmeti verilmeye başlanmıştır. KARTEAM'ın yakın bir dönemde TÜRKAK akredite bir laboratuvar olması hedeflenmektedir."

Özdemir, resmi açılışını bugün yaptıkları KARTEAM tarafından bugüne kadar bölgedeki 9 ayrı kuruluşun 33 test ve analiz faaliyetine hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

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KARTEAM KOÜ

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