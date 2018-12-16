FİNANS

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kredi ve banka kartı ile akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu birçok "sadakat kartı"ndaki puanların yeni yıla girmeden kullanılması gerekiyor - Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: - "Yılın son ayındayız. Yeni yıla çok kısa bir süre kaldı. Tüketicilerimiz kartlarına baksın. Kredi, banka ve sadakat kartlarda toplanan, para puan, mil puan ve puanlar yeni bir mal ve hizmet almaya yetiyorsa bunu mutlaka kullanmalarını öneriyorum"

SİNAN BALCIKOCA - Kredi ve banka kartı ile akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu birçok "sadakat kartı"ndaki puanların yeni yıla girmeden kullanılması önerildi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartları ve banka kartları üzerinden, market, akaryakıt istasyonu, giyim, ayakkabı mağazası, hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin de kendilerinden yapılan alışverişleri artırmak için müşterilerine sadakat kart üzerinden indirim yaptığını ya da para puan dağıttığını söyledi.

Yılmaz, bu tür puanların tüketimi, harcamayı artırmaya yönelik verildiğini dile getirerek, söz konusu kartlar üzerinden yapılan alışverişlerde para puanların biriktiğini anlattı.

Toplanan ve karşılığı para olan bu puanlardan birçok tüketicinin bilgisinin olmadığını, kullanılmaması durumunda bankaya ya da kartı veren firmaya, mağazaya kaldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca tüketici bu puanların yıl sonunda sıfırlanacağı konusunda bilgisi olmadığı için mağdur olmaktadır. Tüketici Kanunu, satıcı ve sağlayıcıların tüketiciye verdiği hizmet hususunda tüketicinin bilgilendirilmesini esas kılmıştır. Bu bilgilendirme yapıldığı takdirde hem şirketlerin hem de tüketicinin yararına sonuçlar elde edilebilir. Takdir tüketicinin ama sırf puan topluyor diye ihtiyacı olmayan mal ve hizmeti de almamasını öneririz. Gerçekten alınacak şeyler varsa tabii ki o ihtiyaçlarını karşılayacaklar."

- "Bazı firmalar bu puanları silmeyebilir, yeni yıla bırakabilir"

Yılmaz, bankaların hesap ekstrelerinde puanlarla ilgili uyarı yaptığını, mağazaların ve işletmelerin de tüketiciyi bilgilendirmeleri gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Yılın son ayındayız. Yeni yıla çok kısa bir süre kaldı. Tüketicilerimiz kartlarına baksın. Kredi, banka ve sadakat kartlarda toplanan, para puan, mil puan ve puanlar yeni bir mal ve hizmet almaya yetiyorsa bunu mutlaka kullanmalarını öneriyorum. Bazı firmalar ise bu puanları silmeyebilir, yeni yıla bırakabilir. Bu konuda da tüketici mutlaka firma yetkililerine danışıp kesinleştirdikten sonra yeni yıla bıraksın. Aksi takdirde yeni yıla geçmeden yıl sonuna kadar bu haklarını kullanmalarını öneriyoruz. Para puanların unutulmadan kullanılması ve tüketicinin mağdur edilmemesi son derece önemli konudur. 10 ya da 20 lira küçük görünebilir ancak milyonlarca kartta birikenleri düşündüğünüzde ortaya çok ciddi rakamlar çıkacaktır."

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bursa Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz

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