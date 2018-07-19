Kartlı ödemeler 6 ayda yüzde 20, yabancı kartla yüzde 67 arttı

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Finansal okuryazarlıktaki artış, kartlı ödemelerin sağladığı avantajlar ve e-ticaret kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak, kartlı ödemeler 2018 yılının ilk yarısında yüzde 20, turizmdeki gelişmelere bağlı olarak yabancı kartlarla gerçekleştirilen ödemeler ise yüzde 67 ile son yıllardaki en büyük artışı gösterdi.

Kart kullanmanın sağladığı avantajların yanı sıra banka hesabı sahibi nüfustaki artış, artan ﬁnansal okuryazarlık ve e-ticaret kullanımı gibi etkilerin de desteğiyle ödemelerde kart kullanımının artışını sürdürdüğünü vurgulayan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kredi kartı ve banka kartı sayıları artarken, yılın ilk yarısında kartlı ödemelerde yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştiğini söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2018 yılının ilk 6 aylık verilerine göre;

“Haziran ayı sonunda Türkiye'de 64.8 milyon adet kredi kartı ve 136.4 milyon adet banka kartı kullanılıyor.

“2017 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7'lik artış, banka kartı sayısında ise yüzde 10'luk artış görülüyor.

“Toplam kart sayısı ise 201 milyon adedi geçerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

“Kartların kullanım alanı genişliyor. Günümüzde vergiden bireysel emeklilik ödemesine, taksiden sigorta ödemelerine ve hatta bağış ödemelerine kadar hayatın her alanında kartlarla ödeme yapılabiliyor.

“Bunun sonucunda para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve nakit taşımaya gerek kalmadan günlük hayatı kolaylaştıran kartlarla ödemeler daha da yaygınlaştı.

“2018 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 380 milyar lira tutarında ödeme yapılırken, bu değer önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 büyüme olduğunu gösteriyor.

“En fazla kartlı ödeme artışı görülen sektör hava yolları oldu.

“Kartlı ödemelerdeki artışla beraber en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği ayrıntılı incelendiğinde, 2018 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre hava yolları yüzde 34, yemek yüzde 28, akaryakıt istasyonları yüzde 24, sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik yüzde 24, giyim ve aksesuar yüzde 21 ile en fazla artış gösteren sektörler arasında yer aldı.

“İnternetten yapılan kartlı ödemeler yüzde 37 büyüdü, ilk altı ayda toplam 61 milyar lira tutarında internetten kartlı ödeme yapıldığı görüldü.

“Geçen yılın aynı döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 14'ünü oluşturan internetten kartlı ödemeler bu yıl payını artırarak yüzde 16'ya çıktı.

“Yabancı kartlarla yapılan ödeme tutarı ilk 6 ayda 15.8 milyar liraya ulaştı

“Bu tutar, önceki yılın aynı döneminde 9.5 milyar lira olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında yüzde 67 oranında büyümeyle son yıllarda gözlenen en büyük artışın gerçekleştiği dikkat çekiyor.

“İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 457 liradan 573 liraya çıktı.

“BKM Kartlı Ödeme Endeksi KARTMETRE ilk kez yayınlandı.

“BKM, kartlı ödemeler sektörünün ve hanehalkı harcamalarının gözlemlenebilmesi için temmuz ayından itibaren kartlı ödemeler endeksini Haziran 2018 verilerini de içeren şekilde KARTMETRE adıyla yayınlamaya başladı.

“2015 yılı Nisan ayını baz alan endeks, nominal ve enflasyondan arındırılmış (reel) olmak üzere aylık olarak paylaşılacak.

“Toplam kartlı ödeme cirosu üzerinden hesaplanan Genel Kartlı Ödeme Endeksi'ne ek olarak hane halkı harcamalarının daha iyi bir göstergesi olması dolayısıyla “BES ve Kamu/Vergi Hariç Yurt İçi Bireysel Kartlı Ödeme Endeksi” (Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi) de yayınlanacak.

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Kartlı ödemeler sektörünün ve hanehalkı harcamalarının daha farklı bir pencereyle gözlemlenebilmesi için BKM Kartlı Ödeme Endeksi (KARTMETRE) verilerini bu ay itibariyle aylık olarak yayınlayacağız.

“Kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıran, tasarruf yaratan, finansal verimlilik sağlayan ve tüm bu özellikleriyle toplumsal refahı artıran nakitsiz ödemeler toplumu hedefinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

“Bu doğrultuda dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de ödemelerde nakit kullanımı her geçen gün azalıyor.

“Nakitsiz ödemeler toplumu hedefine ulaşabilmek için ilk olarak finansal kuruluşlarda hesap sahipliğinin artış göstermesi gerekiyor.

“Dünya Bankası kaynaklarına göre, Türkiye'de 2014 yılında 15 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 57'sinin bir finansal hesabı bulunurken, bugün bu oranın yüzde 69 ile dünya ortalamasını yakaladığını görüyoruz.

Hesap sahipliği oranı kadınlarda yüzde 54, erkeklerde yüzde 83

“Bu oran 15 yaş üzeri kadın nüfusa oranlandığında, 2014'te yüzde 44'lerde bulunan kadın hesap sahipliğinin bugün yüzde 54'lere çıktığını fakat bu oranın, yüzde 83 olan erkek hesap sahipliği oranının halen çok gerisinde bulunduğunu görüyoruz.

“Hesap sahipliğindeki bu güzel gelişimle beraber, halen kadınlarımızın yarısının banka hesabının olmadığı düşünüldüğünde, kadınların finansal erişime daha çok girmeleriyle birlikte nakitsiz ödemeler toplumu hedefine çok daha hızlı yaklaşacağımızı rahatlıkla ifade edebiliriz.”

