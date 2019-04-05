İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Faizsiz ve değerlerimize uygun alternatif finans modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu modelleri yaygınlaştırmalı ve bunun için de daha çok anlatmalı, tanıtmalıyız." dedi.

MÜSİAD ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) iş birliğinde düzenlenen Karz-ı Hasen Çalıştayı, üniversite bünyesindeki Uluslararası İslam ve Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ISEFAM) gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, mali imkanlara erişmek ya da belirli bir mali güçte ilerlemenin ciddi bir çaba ve güç gerektirdiğini belirterek, bu zorluğun bugün en önemli nedenlerinden birinin en büyük finans kaynağı olarak görülen bankaların, iş dünyasını maruz bıraktığı faiz kıskacı olduğunu söyledi.

Büyük emeklerle birikim yapan ve bu birikimini yatırıma dönüştürmek isteyen iş insanlarının önündeki en büyük duvarın faiz olduğuna dikkati çeken Kaan, "Yeni bir iş kurmak ya da mevcut işinin kapasitesini artırmak isteyen iş insanımız, halis niyetle yola çıkıyor fakat kendini bir faiz ve katlanan borç silsilesinin içinde buluyor. Bu hem işin bereketini kaçırıyor hem de kazancın sürdürülebilir olmasını engelliyor. Türkiye’de özel sektörün faydalandığı uzun vadeli kredi borcunun son yıllarda çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Bu borcun büyük bir kısmı bankalar ve banka dışı finans kuruluşları tarafından sağlanıyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri her fırsatta ifade ediyoruz; faizsiz ve değerlerimize uygun alternatif finans modellerini bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu modelleri yaygınlaştırmalı ve bunun için de daha çok anlatmalı, tanıtmalıyız." diye konuştu.