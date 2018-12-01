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Kasım ayı geçici dış ticaret verileri

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 11:58 | Son Güncelleme

Kasımda en çok ihracat 7 milyar 115 milyon dolar ile ham madde (ara mallar) grubunda gerçekleştirildi - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya olurken, en fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı

Kasımda geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre en çok ihracat 7 milyar 115 milyon dolar ile ham madde (ara mallar) grubunda yapıldı.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,49 artarak 15 milyar 532 milyon dolar olurken ithalat yüzde 21,47 azalarak 16 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 90,50 azalarak 604 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın kasım ayında yüzde 69 iken, bu yılın kasım ayında yüzde 96,3 yükseldi.

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- Ocak-kasım dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,75 artarak 154 milyar 232 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 2,02 azalışla 206 milyar 464 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 22,70 azalarak 52 milyar 232 milyon dolar oldu.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,7 olarak hesaplandı.
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- En çok ihracat yapılan grup ve fasıllar

Kasımda geniş ekonomik grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde, en çok ihracat 7 milyar 115 milyon dolar ile ham madde (ara mallar) grubunda yapıldı. Bu grubu 6 milyar 404 milyon dolar ile tüketim malları ve 1 milyar 904 milyon dolar ile yatırım (sermaye) malları izledi.

En çok ithalat ise 12 milyar 269 milyon dolar ile ham madde (ara mallar) grubunda gerçekleşti. Bu grubu 2 milyar 287 milyon dolar ile yatırım (sermaye) malları ve 1 milyar 520 milyon dolar ile tüketim malları takip etti.

Kasımda sırasıyla en çok ihracat, 2 milyar 430 milyon dolar ile "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları", 1 milyar 485 milyon dolar ile "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 1 milyar 249 milyon dolar ile "demir ve çelik" faslında yapıldı.

Geçen ay en fazla ithalat ise 3 milyar 410 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler", 1 milyar 953 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 milyar 231 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" faslında gerçekleşti.
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- En çok ihracat yapılan ülkeler

Kasımda en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye 1 milyar 432 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Almanya'dan sonra en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler, 994 milyon dolar ile İngiltere ve 872 milyon dolar ile İtalya olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler ise 1 milyar 715 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 566 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 389 milyon dolarla Çin olarak belirlendi.

- Taşıma şekillerine göre ihracat

Taşıma şekillerine bakıldığında kasımda en çok ihracat, 9 milyar 827 milyon dolarla deniz yolu ile yapıldı. Bu taşıma şeklini 4 milyar 335 milyon dolarla kara yolu, 1 milyar 110 milyon dolarla hava yolu izledi.

Gümrük idareleri tarafından kasım ayında tahsil edilen vergiler 11 milyar 560 milyon lira oldu.

Şirket verilerine bakıldığında, aktif firma sayısı kasımda bir önceki aya göre 6 bin 703 adet artarak 1 milyon 895 bin 721 oldu.

Kasımda esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 749 bin 236, toplam iş yeri sayısı ise 1 milyon 882 bin 727 olarak kayıtlara geçti.

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kasım Ticaret Bakanlığı

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