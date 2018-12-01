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Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

Kasım ayı ihracat verilerine göre kasımda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolara yükseldi -TİM Başkanı İsmail Gülle: -"2018 rekorlara imza attığımız bir yıl olarak kayıtlara geçiyor. Ekim ayında tarihteki en yüksek aylık ihracatı gerçekleştirmiştik. Bu kez de tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ihracatı, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yılın kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Kasım ayı ihracat verilerine göre kasımda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolara yükseldi. Böylece 2013 yılı kasım ayında gerçekleştirilen 14,2 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkılarak tarihteki en yüksek kasım ayı ihracatına ulaşıldı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 7,8 artışla 168,1 milyar dolar oldu. İlk 11 ayda ihracat yüzde 7,7 artışla 154,2 milyar dolara çıktı. kasım ayında, 2018 yılı ekim ve mart aylarından sonra, tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracatı gerçekleşti.

Kasım ayında ithalat ise 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,3 olurken, bu oranda geçen ekim ayının ardından en yüksek ikinci değerine ulaşıldı

İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018 yılının rekorlara imza atılan bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Ekim ayında tarihteki en yüksek aylık ihracatın gerçekleştirildiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bu kez de tüm zamanların en yüksek kasım ayı ihracatına imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhracatçılarımızın yoğun gayretleri ile 170 milyar dolar olan yıl sonu hedefimize emin adımlar ile ilerliyoruz.Biz ihracatı yeni rekorlara taşırken, Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019’a güçlü bir şekilde giriş yapacağımızın müjdesini verdi. Böyle bir seferberliği dört gözle bekliyorduk. Biz de ihracatçılar olarak istihdam seferberliğine destek verecek, daha çok üretime ve daha çok ihracata odaklanacağız. Çünkü insan kaynağı ihracatçılar için en önemli konuların başında geliyor. İstihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi en çok önem verdiğimiz konular arasında.

İstihdam seferberliğinin yanı sıra, daha fazla eleman çalıştırılmasını teşvik etmek için SGK işveren prim indirimi uygulanması faydalı olabilir. Hükümetimizin mevcut yaklaşımı gösteriyor ki ihracat ekonomi gündemimizin merkezindeki yerini koruyor. TİM olarak bizlerin de hedefi ihracat ile büyüyen, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. 2018 ikinci çeyrek büyüme rakamlarımıza pozitif katkı veren ihracatın, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında da etkisini pozitif yönde göreceğiz."

. İhracatın ithalatı karşılama oranı ile ilgili de değerlendirmelerde de bulunan Gülle, "Ülkemizin ithal ettiği ürünlerden daha fazlasını ihraç eder konuma gelmesi ekonomik dengeler açısından önem taşımaktadır. Artık dış ticaret açığının finansmanı Türkiye’nin gündeminden çıkmalıdır. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren bir Türkiye’dir. Bugün baktığımızda üretim için ciddi anlamda ham madde ve ara mal ithalatı yapılıyor. İşte bu döngüyü sona erdirmek ve 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için katma değeri yüksek ürünlere daha fazla ağırlık vermeliyiz. Bunun için de yerli ve milli üretimin artması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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