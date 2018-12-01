Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak kayıtlara girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 672 milyon 226 bin dolarla çelik, 1 milyar 532 milyon 841 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 56 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla 12 milyar 319 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,9'luk yükselişle 2 milyar 312 milyon 840 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,2'lik artışla 399 milyon 76 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.