FİNANS

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu -Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 56 ile çelik sektöründe görüldü

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör olarak kayıtlara girdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 768 milyon 558 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, söz konusu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 672 milyon 226 bin dolarla çelik, 1 milyar 532 milyon 841 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 56 ile çelik sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,3'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,7'lik artışla 12 milyar 319 milyon 388 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 6,9'luk yükselişle 2 milyar 312 milyon 840 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 4,2'lik artışla 399 milyon 76 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

\

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

İhracat pazarlarına bakıldığında en fazla ihracat Almanya'da gerçekleşti.En fazla ihracat yapılan ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 994 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 872 milyon dolar ile İtalya ve 856 milyon dolar ile Irak izledi. Ülke gruplarına göre ihracatta, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat yüzde 10,8 artarak 7,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB’yi 2,2 milyar dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 1,4 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. Söz konusu dönemde, 145 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 75 ülke ve bölgeye ihracat azaldı.

Kasım ayında 54 il ihracatını arttırırken, 28 ilde ise ihracat azaldı. En çok ihracat gerçekleştiren iller sırası ile 6,6 milyar dolar ile İstanbul, 1,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,1 milyar dolarla Bursa, 865 milyon dolarla İzmir, 750 milyon dolarla Ankara olurken Kastamonu, ihracatını 3 kattan fazla artırarak ekim ayından sonra kasım ayında da en fazla artış gösteren il oldu.

Kasım ayında Karadeniz Bölgemizin ihracat atağı dikkat çekti. Bölge illeri Rize ve Samsun da, ihracatını 2 kattan fazla artırarak, Kastamonu’nun ardından en çok artış gösteren iller oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017-2018 yılı kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASıM SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) 2016 - 2017 2017 - 2018 Değişim ('18/'17) Pay(18) (%) I. TARIM 2.162.553 2.312.840 6,9 15,4 21.082.272 22.706.057 7,7 13,9 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.530.514 1.583.336 3,5 10,5 14.481.220 15.178.736 4,8 9,3 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 566.190 649.371 14,7 4,3 6.421.275 6.663.699 3,8 4,1 Yaş Meyve ve Sebze 320.620 300.675 -6,2 2,0 2.150.305 2.404.285 11,8 1,5 Meyve Sebze Mamulleri 134.831 150.615 11,7 1,0 1.409.821 1.554.569 10,3 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 162.384 158.549 -2,4 1,1 1.263.864 1.393.883 10,3 0,9 Fındık ve Mamulleri 215.916 180.647 -16,3 1,2 1.907.484 1.631.550 -14,5 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 32.485 34.914 7,5 0,2 304.938 410.210 34,5 0,2 Tütün 91.154 101.133 10,9 0,7 942.558 1.018.237 8,0 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 6.934 7.432 7,2 0,0 80.975 102.304 26,3 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 217.664 244.079 12,1 1,6 2.250.208 2.522.265 12,1 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 217.664 244.079 12,1 1,6 2.250.208 2.522.265 12,1 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 414.375 485.425 17,1 3,1 4.350.843 5.005.056 15,0 3,0 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 414.375 485.425 17,1 3,1 4.350.843 5.005.056 15,0 3,0 II. SANAYİ 11.030.041 12.319.388 11,7 79,3 120.249.168 136.275.091 13,3 81,1 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.059.113 1.100.521 3,9 7,1 11.698.972 12.483.705 6,7 7,4 Tekstil ve Hammaddeleri 727.390 747.707 2,8 4,8 8.051.165 8.532.818 6,0 5,1 Deri ve Deri Mamulleri 119.326 124.602 4,4 0,8 1.515.590 1.674.367 10,5 1,0 Halı 212.396 228.212 7,4 1,5 2.132.218 2.276.520 6,8 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.386.116 1.504.476 8,5 9,7 15.968.196 17.239.316 8,0 10,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.386.116 1.504.476 8,5 9,7 15.968.196 17.239.316 8,0 10,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 8.584.812 9.714.391 13,2 62,5 92.582.000 106.552.069 15,1 63,4 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.435.108 1.532.841 6,8 9,9 16.932.443 17.779.168 5,0 10,6 Otomotiv Endüstrisi 2.643.948 2.768.558 4,7 17,8 28.387.157 31.585.003 11,3 18,8 Gemi ve Yat 125.763 29.653 -76,4 0,2 1.373.584 1.072.732 -21,9 0,6 Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.009.109 1.094.946 8,5 7,0 10.334.519 11.442.624 10,7 6,8 Makine ve Aksamları 580.685 704.136 21,3 4,5 5.967.705 7.258.396 21,6 4,3 Demir ve Demir Dışı Metaller 644.682 730.217 13,3 4,7 6.674.528 8.079.961 21,1 4,8 Çelik 1.073.414 1.672.226 55,8 10,8 11.195.537 15.265.550 36,4 9,1 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 237.808 261.564 10,0 1,7 2.671.974 2.981.566 11,6 1,8 Mücevher 266.196 272.343 2,3 1,8 3.341.146 4.440.697 32,9 2,6 Savunma ve Havacılık Sanayii 173.029 228.312 31,9 1,5 1.748.031 1.985.036 13,6 1,2 İklimlendirme Sanayii 384.805 410.321 6,6 2,6 3.849.669 4.538.223 17,9 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 10.264 9.274 -9,6 0,1 105.708 123.113 16,5 0,1 III. MADENCİLİK 382.917 399.076 4,2 2,6 4.631.856 4.599.686 -0,7 2,7 Madencilik Ürünleri 382.917 399.076 4,2 2,6 4.631.856 4.599.686 -0,7 2,7 T O P L A M (TİM*) 13.575.511 15.031.303 10,7 96,8 145.963.296 163.580.834 12,1 97,3 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 609.873 500.686 -17,9 3,2 9.961.563 4.496.558 -54,9 2,7 T O P L A M (TB+TUİK*) 14.185.384 15.531.990 9,5 100,0 155.924.859 168.077.392 7,8 100,0

PARTNERÜnlü oyuncu paylaştı! 'Beni bitirecek fotoğraflar'Ünlü oyuncu paylaştı! 'Beni bitirecek fotoğraflar'
Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyorKöylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor
Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacakYalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Ticaret Bakanı Pekcan: Cumhuriyet'in en yüksek kasım ayı ihracat değerine ulaştık!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aytemiz’den yılın son kampanyası

Aytemiz’den yılın son kampanyası

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

Yalova'nın elektrik ihtiyacının yüzde 3'ü katı atıktan karşılanacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

Buca’da belediye, soğan dağıttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.