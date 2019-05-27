Kaspersky Açık İnovasyon Programı yeni iş fırsatları geliştirecek

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab'ın yeni girişimi Kaspersky Açık İnovasyon Programı, teknoloji bazlı yenilikçi girişimlerle iş birliği kurarak yeni iş fırsatları geliştirmeyi hedefliyor. Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada siber güvenlik çerçevesinde gelişmiş projeler üzerinde çalışarak büyümesini sürdüren şirketler, Kaspersky Lab'ın kanal iş ortağı ekosisteminden, geniş müşteri portföyünden ve sektör lideri uzmanlığından yararlanabilecek. Programa katılan girişimciler, siber güvenlik sektöründe tüm dünyada tanınan bir marka ile güçlerini birleştirerek potansiyel müşteri tabanını önemli ölçüde genişletebilecek. Kaspersky Lab de bu iş birliğiyle kendi portföyünü yenilikçi ürün ve teknolojilerle tamamlayarak müşterilerinin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan daha hızlı ve iyi çözümler sunacak. Programa katılmak isteyen adaylar, Kaspersky Lab ve BIBA Venture Partners tarafından düzenlenen yarışmaya davet edildi. Yarışma, siber güvenlik çerçevesindeki ulaşım, endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), dolandırıcılık önleme ve blok zinciri alanlarında gelişmiş projeler üzerinde çalışan şirketler için tasarlandı.

- Milano'da Demo Günü düzenlenecek Yarışmaya katılacak girişimler, ürün veya teknolojilerinin sağlam siber güvenlik sorunlarını nasıl çözdüğünü gösterecek. Seçim sürecinde uzmanlar ayrıca, girişimlerin işlerini hızla kurmaya ne kadar hazır olduklarını ve küresel siber güvenlik çalışmalarında Kaspersky Lab ile birlikte çalışmaya ne kadar ilgi gösterdiklerini değerlendirecek. En iyi projeler, Kaspersky Lab ürünleri ile teknik entegrasyon için seçilecek ve şirketin tüm dünyada tanıttığı ürün portföyünün bir parçası olacak. Bu girişimler ayrıca teknik ve işletme konularında uzman desteği alacak, satış ve satış öncesi ekipleri aracılığıyla Kaspersky Lab kanal iş ortaklarına, müşterilere ve müşteri adaylarına ulaşabilecek. Kaspersky Lab’ın Ar-Ge ofisiyle de birlikte çalışabilecek olan girişimciler, şirketin faaliyet gösterdiği her yerde büyüyebilecek. Girişimcilere yönelik yarışma, 19 Eylül'de İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenecek Demo Günü'nde tamamlanacak. Seçilen girişimciler, etkinlikte projelerini sunacak. Projeler, Kaspersky Lab uzmanlarından oluşan jüri tarafından incelenecek. Tüzel kişiliğe sahip, ürün veya prototipleri bulunan çok sayıda anlaşma yapmış ya da pilot projeler üzerinde çalışan kurulu şirketler ve ileri aşama girişimler için başvurular başladı.