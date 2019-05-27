FİNANS

Kaspersky Açık İnovasyon Programı yeni iş fırsatları geliştirecek

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab Doğrulama Bölümü Lideri Vitaly Mzokov: - "En iyi çözümleri, kendi teknolojilerimize entegre ederek müşterilerin ve müşteri adaylarının kurumsal siber güvenlik stratejilerini en verimli hale getirmeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab'ın yeni girişimi Kaspersky Açık İnovasyon Programı, teknoloji bazlı yenilikçi girişimlerle iş birliği kurarak yeni iş fırsatları geliştirmeyi hedefliyor.

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada siber güvenlik çerçevesinde gelişmiş projeler üzerinde çalışarak büyümesini sürdüren şirketler, Kaspersky Lab'ın kanal iş ortağı ekosisteminden, geniş müşteri portföyünden ve sektör lideri uzmanlığından yararlanabilecek.

Programa katılan girişimciler, siber güvenlik sektöründe tüm dünyada tanınan bir marka ile güçlerini birleştirerek potansiyel müşteri tabanını önemli ölçüde genişletebilecek. Kaspersky Lab de bu iş birliğiyle kendi portföyünü yenilikçi ürün ve teknolojilerle tamamlayarak müşterilerinin siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan daha hızlı ve iyi çözümler sunacak.

Programa katılmak isteyen adaylar, Kaspersky Lab ve BIBA Venture Partners tarafından düzenlenen yarışmaya davet edildi. Yarışma, siber güvenlik çerçevesindeki ulaşım, endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), dolandırıcılık önleme ve blok zinciri alanlarında gelişmiş projeler üzerinde çalışan şirketler için tasarlandı.

- Milano'da Demo Günü düzenlenecek

Yarışmaya katılacak girişimler, ürün veya teknolojilerinin sağlam siber güvenlik sorunlarını nasıl çözdüğünü gösterecek. Seçim sürecinde uzmanlar ayrıca, girişimlerin işlerini hızla kurmaya ne kadar hazır olduklarını ve küresel siber güvenlik çalışmalarında Kaspersky Lab ile birlikte çalışmaya ne kadar ilgi gösterdiklerini değerlendirecek.

En iyi projeler, Kaspersky Lab ürünleri ile teknik entegrasyon için seçilecek ve şirketin tüm dünyada tanıttığı ürün portföyünün bir parçası olacak. Bu girişimler ayrıca teknik ve işletme konularında uzman desteği alacak, satış ve satış öncesi ekipleri aracılığıyla Kaspersky Lab kanal iş ortaklarına, müşterilere ve müşteri adaylarına ulaşabilecek. Kaspersky Lab’ın Ar-Ge ofisiyle de birlikte çalışabilecek olan girişimciler, şirketin faaliyet gösterdiği her yerde büyüyebilecek.

Girişimcilere yönelik yarışma, 19 Eylül'de İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenecek Demo Günü'nde tamamlanacak. Seçilen girişimciler, etkinlikte projelerini sunacak. Projeler, Kaspersky Lab uzmanlarından oluşan jüri tarafından incelenecek. Tüzel kişiliğe sahip, ürün veya prototipleri bulunan çok sayıda anlaşma yapmış ya da pilot projeler üzerinde çalışan kurulu şirketler ve ileri aşama girişimler için başvurular başladı.

- "Kaspersky Lab, fark yaratan teknolojileri arıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Doğrulama Bölümü Lideri Vitaly Mzokov, yarışmaya çığır açan girişimleri davet etmekten çok memnun olduklarını belirterek, bu yarışmanın büyümekte olan şirketlerin projelerini geliştirip küresel pazara yayılmaları için çok büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Uluslararası siber güvenlik markası olarak, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş çözümler üretmek istediklerini bildiren Mzokov, "En iyi çözümleri, kendi teknolojilerimize entegre ederek, müşterilerin ve müşteri adaylarının kurumsal siber güvenlik stratejilerini en verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Kaspersky Lab, müşterilerimizin dijital dönüşümünü destekleyecek en gelişmiş ve fark yaratan teknolojileri arıyor ve bulduklarını iyileştirip geliştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

BIBA Venture Partners Yönetici Ortağı Alberto Ratti de siber güvenliğin kurumsal yöneticinin canını sıkan bir konu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kritik altyapılar, ulaşım, bağlantılı endüstri ve gelişmekte olan kripto ekonomi gibi alanların tümü siber tehditlerden etkileniyor. Kaspersky Lab, mevcut durumu ve geleceği görerek ortaya en umut verici çözümleri çıkarıyor. En iyi girişimlerin ürünlerini onaylayıp küresel tehditlere karşı etkili çözümler geliştirmelerine destek olma konusunda Kasperksy Lab ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz."

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldıPlastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı
Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka olduEv kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaspersky Açık İnovasyon Programı Kaspersky Lab

En Çok Okunan Haberler

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Önemli uyarı! İsminizi ve TC yazdırmayı unutmayın

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Merkez Bankası'na piyasaların ilk tepkisi

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Otomotiv sektörünü heyecanlandıran gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Canaccord Genuity: Bitcoin 2 yıl içinde 20 bin dolar olabilir

Canaccord Genuity: Bitcoin 2 yıl içinde 20 bin dolar olabilir

Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

Plastik poşet kullanımı yüzde 85 azaldı

Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

Ev kadınları kooperatif kurdu, ürettikleri pancar pekmezi ve reçel marka oldu

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2.124 liraya ve yoksulluk sınırı 6.918 liraya yükseldi

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Dünya futbol devlerine Bursa'dan ambalaj

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

Aileleri mermerci olan Türk öğrencilerin Çin'e eğitim çıkarması

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.