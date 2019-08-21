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Kaspersky: Fidye yazılımı sürümleri iki kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Rusya Merkezli bir güvenlik şirketi Kaspersky'de araştırmacılar, yılın ikinci çeyreğinde Fidye yazılımı sürümlerinin, geçen yıla göre iki kat artışla 16,017 adete yükseldiğini belirledi.

İstanbul, 21 Ağustos (DHA) - Rusya Merkezli bir güvenlik şirketi Kaspersky'de araştırmacılar, yılın ikinci çeyreğinde Fidye yazılımı sürümlerinin, geçen yıla göre iki kat artışla 16,017 adete yükseldiğini belirledi.
Kaspersky'den yapılan açıklamada, "Bunların bazıları sekiz yeni zararlı yazılım ailesine dahil. Bu miktar geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki 7,620 adetin iki katından fazla" denildi.
Buna öre, basit ve etkili yapılarıyla fidye yazılımları hem kişilere hem de kurumlara yönelik saldırılarda başarılı olabiliyor:
"Bu Truva atları kullanıcının bilgisayarındaki dosyalarını şifreliyor ve bunları kurtarmak için fidye talep ediyor. Zararlı sürümlerin ve yeni ailelerin sayısındaki artış suç faaliyetlerinin yoğunlaşmaya başladığını gösteriyor."
Kaspersky verilerine göre bu dönemde 232 bin 292 tekil kullanıcı saldırıya uğradı. Bu sayı, 2018’in ikinci çeyreğindeki 158bin 921 düzeyinden yüzde 46 daha fazla. Saldırıya uğrayan kullanıcı oranı en yüksek ülkeler, yüzde 9.0 pay ile Bangladeş, yüzde 6.0 pay ile Özbekistan ve yüzde 4.0 pay ile Mozambik oldu.
Bu dönemdeki saldırılarda en çok kullanılan fidye yazılımı ailesi ise, yüzde 23.4 pay ile WannaCry oldu. Bir diğer büyük tehdit de yüzde 13.8 pay ile Gandcrab oldu.
Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Fedor Sinitsyn, "Gandcrab ailesi Haziran başında ortadan kalkmış olsa da bu çeyrekte yeni fidye yazılımı sürümlerinin sayısında artış gözlemledik" dedi ve ekledi:
"GandCrab uzun süredir siber suçluların en sık kullandığı şifreleyiciler arasında yer alıyordu. Tespit ettiğimiz en yaygın fidye yazılımları listesinin başında 18 aydan uzun bir süre kalan bu aile şimdi gerilese de istatistiklerinde bir değişiklik yaşanmadı. Bunun dışında yaygın olarak görülen çok sayıda Truva atı da bulunuyor. GandCrab, fidye yazılımlarının ne kadar etkili olabileceğine dair güzel bir örnek. Bu yazılımı geliştirenler, kurbanlarından önemli miktarda para kazandıktan sonra faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. GandCrab’ın yerini yeni tehditlerin alacağını düşünüyoruz. Herkese yazılım güncellemelerini düzenli olarak kurmalarını ve güvenilir bir güvenlik çözümü tercih etmelerini öneriyoruz."
Zararlı yazılım bulaşması riskini azaltmak için Kaspersky bireysel kullanıcılara şunları öneriyor:
• Yeni açıkları ortadan kaldırmak için işletim sisteminizi her zaman güncelleyin ve güncel veri tabanlarına sahip sağlam bir güvenlik çözümü kullanın.
• Dosyalarınız şifreleyici zararlı yazılımlarla şifrelendiyse fidyeyi ödemeyin. Ödeme yapmak yalnızca siber suçluların cesaretlenip daha fazla kişiyi etkilemesine yol açar. Bunun yerine, internette bir şifre çözücü bulmak daha iyi bir tercih. Bunların bazılarını ücretsiz olarak şu adreste bulabilirsiniz: https://noransom.kaspersky.com/
• Her zaman dosyalarınızın güncel yedek kopyalarını alın. Bu şekilde, dosyalarınız kaybolduğunda (örn. zararlı yazılım veya bozulan cihaz yüzünden) kurtarabilirsiniz. Daha fazla güvenlik için yedekleri yalnızca cihazlarda değil bulutta da saklayın.
Kaspersky’nin 2. çeyrek BT Tehdit Gelişim raporunun tamamını Securelist.com adresinde okuyabilirsiniz.

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