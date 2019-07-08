FİNANS

Kaspersky kozmonotlara siber güvenlik eğitimi verecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

Kaspersky, dünyanın dört bir yanından kozmonotların uzay yolculuğuna hazırlandığı Star City’de yer alan Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi ile yeni iş birliğini gururla duyurdu

İSTANBUL(AA) - Kaspersky, dünyanın dört bir yanından kozmonotların uzay yolculuğuna hazırlandığı Star City’de yer alan Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi ile yeni iş birliğini gururla duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, uzay araştırmaları ve keşif çalışmaları gelişmiş teknoloji ile ilerliyor. Bu nedenle bu endüstrinin korunması çok önemli. Günlük yaşantımıza yönelik bir siber saldırı yüksek maliyetli ve zararlı sonuçlara neden olabiliyor.

Benzer tehditler uzay endüstrisine yöneltildiğinde ise sonuçlar çok daha vahim olabilir. Kaspersky kozmonotlara, kozmonot adaylarına ve endüstri profesyonellerine özel bir siber güvenlik eğitimi hazırladı. Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) bünyesindeki üst düzey güvenlik uzmanları tarafından verilecek eğitimde siber güvenliğin temelleri öğretilecek.

Bu eğitimle uzay keşiflerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Eğitimde katılımcılar uzay endüstrisinde görülen farklı siber tehdit türleri, siber suçluların hedefleri ve çeşitli siber saldırı türleri gibi birçok konuda bilgi alacak.

Roscosmos (Rusya Federal Uzay Ajansı) tarafından Star City’de kurulan Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi; NASA (ABD), CSA (Kanada), ESA (Avrupa), JAXA (Japonya) ve daha birçok ülkenin uzay ajansıyla iş birlikleri yapan uluslararası bir eğitim tesisi.Kozmonotlar eğitimlerini bu merkezde tamamlıyor ve uluslararası uzay görevlerine gitmeden önce en önemli sınavlara burada giriyor.

- "İnsanlığın uzayı keşfi için olağanüstü önemli bir tesis"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, bilimsel gelişimin, insanlığın kesintisiz ilerlemesinin bir parçası olmanın heyecan verici olduğunu kaydederek “2012’de Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’ni bir turla ziyaret etmiş, uzay seyahatine hazırlanan astronotların geçtiği benzersiz testler hakkında bilgi edinmiştim. Bu merkez kesinlikle insanlığın uzayı keşfi için olağanüstü önemli bir tesis” ifadelerini kullandı.

Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi Başkanı Pavel Vlasov da, bilgi güvenliği alanında bilinen lider bir şirket ile iş birliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Lider ve en iyisi olmak için yaptığımız benzersiz çalışmalar bizi birleştiriyor. Farklı alanlarda faaliyet göstersek de işimize gösterdiğimiz tutku, yeniliklere ve hedeflere ulaşma arzusu gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi’nin, Kaspersky gibi uluslararası bir şirketin desteği sayesinde insanlı uzay programlarında yeni ufuklara ulaşacağından eminim." değerlendirmelerinde bulundu.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
İhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştüİhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştü
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gagarin araştırma Kaspersky

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Dolarda hareketlilik! İşte son durum...

Dolarda hareketlilik! İşte son durum...

45 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

45 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

O araçlarda fiyat yarıya düşüyor

O araçlarda fiyat yarıya düşüyor

İki ülke arasındaki kriz Türkiye’ye yaradı

İki ülke arasındaki kriz Türkiye’ye yaradı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Otomobil alacaksan bunu al!

Otomobil alacaksan bunu al!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

Avrupa Birliği’nin ağacı Türkiye’den

İhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştü

İhracat beklentisi üçüncü çeyrekte 2.6 puan düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Yapağı, hayvan yetiştiricisinin elinde kaldı

Yapağı, hayvan yetiştiricisinin elinde kaldı

Otomotiv ihracatı haziranda 2,2 milyar dolar oldu

Otomotiv ihracatı haziranda 2,2 milyar dolar oldu

İkinci el otomobil piyasası sakin

İkinci el otomobil piyasası sakin

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.