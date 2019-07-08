Kaspersky kozmonotlara siber güvenlik eğitimi verecek

İSTANBUL(AA) - Kaspersky, dünyanın dört bir yanından kozmonotların uzay yolculuğuna hazırlandığı Star City’de yer alan Gagarin Araştırma, Test ve Kozmonot Eğitim Merkezi ile yeni iş birliğini gururla duyurdu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, uzay araştırmaları ve keşif çalışmaları gelişmiş teknoloji ile ilerliyor. Bu nedenle bu endüstrinin korunması çok önemli. Günlük yaşantımıza yönelik bir siber saldırı yüksek maliyetli ve zararlı sonuçlara neden olabiliyor.

Benzer tehditler uzay endüstrisine yöneltildiğinde ise sonuçlar çok daha vahim olabilir. Kaspersky kozmonotlara, kozmonot adaylarına ve endüstri profesyonellerine özel bir siber güvenlik eğitimi hazırladı. Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) bünyesindeki üst düzey güvenlik uzmanları tarafından verilecek eğitimde siber güvenliğin temelleri öğretilecek.

Bu eğitimle uzay keşiflerinin daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor. Eğitimde katılımcılar uzay endüstrisinde görülen farklı siber tehdit türleri, siber suçluların hedefleri ve çeşitli siber saldırı türleri gibi birçok konuda bilgi alacak.