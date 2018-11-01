Kaspersky kripto yazılımcısı Merkeleon’u denetimden geçirdi

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Kaspersky Lab, kripto para birimi alım satım platformlarının ve kullanıcıların güvenliğini iyileştirme amacıyla Avusturya merkezli kripto para ticareti yazılımı sağlayıcısı Merkeleon’u denetimden geçirdi.

Kaspersky Lab’in gerçekleştirdiği denetleme, kripto para birimlerini güvenli bir şekilde alıp satmaya yarayan çok işlevli bir yazılım çözümüne sahip Merkeleon’un siber güvenlik önlemlerini değerlendirmek ve geliştirmesine yardımcı olmak için yapılırken, Avusturyalı şirket, sistemin denetimini tamamlamak ve platformun daha iyi nasıl korunabileceğine dair tavsiyeler almak için Eylül’de Kaspersky Lab’a başvurdu.

Kaspersky Lab denetim sırasında web uygulamasının hem ön hem de arka yüzünü değerlendirdi. Kaspersky Lab uzmanları, kripto para birimi alım satım işlemini yürüten yazılımın oldukça güvenilir olduğunu tespit etti ve konuyla ilgili Merkeleon’a ayrıntılı bir denetim raporu sundu. Raporda şirketin kripto para birimi alım satım kodlarında yapılabilecek uygun değişiklikler yer aldı.

Merkeleon Satış ve İş Geliştirme Lideri Alexey Sidorowich, denetimle ilgili şöyle konuştu:

“Yazılımımızın güvenli ve güvenilir olması gerekli ki müşterilerimiz varlıklarının koruma altında olduğunu bilerek rahatlıkla alım satım yapabilsin. Kendi ekiplerimizin platformlarımıza belirli bir siber güvenlik katmanı ekleyecek beceri ve bilgiye sahip olduğunu bilsek de hiçbir açık olmadığından emin olmak için dışarıdan uzmanların da bir değerlendirme yapmasına ihtiyaç duyduk. Kaspersky Lab ile iletişime geçtiğimizde piyasadaki en iyi tavsiyeleri alacağımızı biliyorduk. Sonuç olarak, Merkeleon dış denetimden geçen ilk kripto para birimi alım satım yazılımı olmayı başardı ve sektörün gelecekteki güvenliği için yol gösterici bir ölçüt haline geldi.”

Kaspersky Lab Yeni İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alessio Aceti ise, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Çok yakın geçmişte kripto para birimi alım satım platformlarına yönelik bir dizi saldırı teşebbüsü görmüştük. Bu platformlardaki parayı çalmak siber suçlular için her geçen gün daha cazip oluyor. Örneğin, Güney Kore merkezli kripto para alım satım platformu Bithumb geçtiğimiz yaz Haziran ayında 31 milyon dolar kaybetti. Tehdit grupları daha karmaşık saldırılar gerçekleştirip yeni teknolojiler geliştirdikçe, bu sektördeki kurumların işlerini ne kadar iyi koruduklarını bilmesi ve müşterilerinin güvenliğini sağlaması daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geliyor.” (Fotoğraflı)

