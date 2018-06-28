FİNANS

Kaspersky Lab / Aleshin: Türkiye'nin yarısı mobil cihazlarını korumuyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin'e göre, Türkiye’de kullanıcıların  yüzde 46'sı mobil cihazlarını koruma altına almıyor ve yalnızca yüzde 22’si hırsızlığa karşı çözümler kullanıyor.

Ayşegül Acar / İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Kaspersky Lab Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin'e göre, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 46'sı mobil cihazlarını koruma altına almıyor ve yalnızca yüzde 22’si hırsızlığa karşı çözümler kullanıyor.
Kaspersky Lab'den yapılan açıklamaya göre, insanların cihazlarını ve bunların içindeki miktarı sürekli artan değerli verileri herkesin ulaşabileceği şekilde bıraktığını belirledi.
Dmitry Aleshin, "Çalınan her iki telefondan birinin parola korumasının olmaması da suçluların işini kolaylaştırıyor. Cihazlarını ve içindeki verileri korumak isteyenlerin yapabileceği çok basit şeyler var. Parola koruması ve hırsızlığa karşı koruma özelliklerine sahip bir güvenlik çözümü kullanarak kişisel bilgilerinizin, fotoğraflarınızın ve hesaplarınızın kaybolmasını ve istenmeyen şekilde kullanılmasını engelleyebilirsiniz" dedi.
Kaspersky Lab'in belirlemelerine göre;
- 2017’de Türkiye’de kullanıcıların yüzde 78’i akıllı telefonundan düzenli olarak internete bağlanıyordu.
- İnternet için düzenli olarak tablet kullananların oranı ise yüzde 29’a ulaşıyor.
- İnternet erişimi için sıkça kullanılan bu cihazlarda birçok farklı değerli veri saklanıyor ve bu veriler başka yerlere gönderiliyor.
- Türkiye’de akıllı telefonunu internet bankacılığı için kullananların oranı yüzde 7.0 düzeyinde.
- İnternet bankacılığı ile değerli finansal bilgilere erişim sağlanıyor.
- Türkiye’de ayrıca kullanıcılarınyüzde 69’u akıllı telefonunu kişisel e-posta hesaplarına erişim, yine yüzde 69’luk bir kesim de sosyal medya faaliyetleri için kullanıyor.

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