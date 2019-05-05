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"Kaspersky Lab olarak Türkiye'ye yatırım yapıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan: - "Kaspersky Lab olarak Türkiye'ye yapmaya devam ediyoruz" - "Türkiye büyük bir ekonomiye sahip ve gelişmiş bir ülke"

CAPE TOWN (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Rus siber güvenlik firması olan Kaspersky Lab'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan (META) Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan, "Kaspersky Lab olarak Türkiye'ye yapmaya devam ediyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kanaan, Türkiye'nin büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve gelişmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Kanaan, "Siber güvenlik Türkiye'de yüksek seviyelerde. Türkiye yüksek bir potansiyele sahip. Bu yüzden bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İstanbul ve Ankara'da ofislerimiz var." açıklamasında bulundu.

Kaspersky Lab olarak Türkiye'ye yapmaya devam ettiklerini kaydeden Kanaan, geçen yıl küresel gelirlerinin 726 milyon dolara ulaştığını ve daha çok büyümek istediklerini ifade etti.

Kanaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıllı şehirler gibi yeni girişimler ve dijital transformasyonlar siber güvenliği daha fazla önemli hale getiriyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve IT ürünlerin çoğu siber güvenliği kapsıyor. Siber atakların maliyeti işletmelere ortalama 1 milyon dolar. Bankalara yapılan siber atakların bedeli daha yüksek oluyor. Ortalama 10 milyon doları buluyor bu rakam."

- META bölgesinde, mobil cihazlara yönelik zararlı yazılım saldırılarının oranı yüksek

Bu arada Kaspersky Lab'ın araştırmasına göre, dünyada mobil telefon kullanımının en yoğun olduğu bölgelerden birine sahip olan META bölgesinde, mobil cihazlara yönelik zararlı yazılım saldırılarının oranı da yüksek oldu.

2019'un ilk çeyreğinde META bölgesinde düzenlenen mobil zararlı yazılım saldırılarının sayısı 368 bini geçerek günde ortalama 4 bin 98 saldırıya ulaştı. Söz konusu saldırılarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış yaşandı.

2019'un ilk çeyreğinde META bölgesinde kripto madenci yazılımlarında 3,16 milyon saldırı gerçekleştirildi. Bu kapsamdaki saldırılarda da 2018'in ilk çeyreğine göre yüzde 46 artış gözlendi.

Kimlik Avı'nda aynı dönemde 5,83 milyon saldırı yaşanırken, günde ortalama 64 bin saldırı oldu.

Fidye yazılımlarında ise 193 bin saldırı yaşandı.

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