"Kaspersky Lab olarak Türkiye'ye yatırım yapıyoruz"

CAPE TOWN (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Rus siber güvenlik firması olan Kaspersky Lab'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'dan (META) Sorumlu Genel Müdürü Amir Kanaan, "Kaspersky Lab olarak Türkiye'ye yapmaya devam ediyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kanaan, Türkiye'nin büyük bir ekonomiye sahip olduğunu ve gelişmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Kanaan, "Siber güvenlik Türkiye'de yüksek seviyelerde. Türkiye yüksek bir potansiyele sahip. Bu yüzden bizim için çok önemli bir ülke. Türkiye'de 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İstanbul ve Ankara'da ofislerimiz var." açıklamasında bulundu.

Kaspersky Lab olarak Türkiye'ye yapmaya devam ettiklerini kaydeden Kanaan, geçen yıl küresel gelirlerinin 726 milyon dolara ulaştığını ve daha çok büyümek istediklerini ifade etti.

Kanaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıllı şehirler gibi yeni girişimler ve dijital transformasyonlar siber güvenliği daha fazla önemli hale getiriyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve IT ürünlerin çoğu siber güvenliği kapsıyor. Siber atakların maliyeti işletmelere ortalama 1 milyon dolar. Bankalara yapılan siber atakların bedeli daha yüksek oluyor. Ortalama 10 milyon doları buluyor bu rakam."