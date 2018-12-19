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Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 13:37 | Son Güncelleme

 Kaspersky Lab, “Eğlenceli günlerden parola paniğine: Bu yılbaşı internette para yönetmek” adlı raporda, Türkiye’de online alışveriş yapanların üçte birinin kimlik bilgilerinin çalındığına dikkat çekilerek, online alışverişlerde "şifre güvenliğine dikkat" edilmesi uyarısı yapıldı.

Kaspersky Lab: Online alışverişlerde şifre güvenliğine dikkat

Elif Varan / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Kaspersky Lab, “Eğlenceli günlerden parola paniğine: Bu yılbaşı internette para yönetmek” adlı raporda, Türkiye’de online alışveriş yapanların üçte birinin kimlik bilgilerinin çalındığına dikkat çekilerek, online alışverişlerde "şifre güvenliğine dikkat" edilmesi uyarısı yapıldı.
Türkiye’de kullanıcıların yarısından fazlasının en fazla endişelendiği şey, finansal kimlik bilgilerinin siber suçlular tarafından ele geçirilmesi. Ancak, araştırmaya Türkiye’den katılanların üçte biri finansal bilgilerini paylaştıkları web sitelerini ve uygulamaları unuttuğunu veya hatırlamaya bile çalışmadığını söyledi.
Türkiye’de kullanıcıların beşte biri finansal bilgilerini cihazlarında saklıyor. Bu şekilde, internet üzerinden alışveriş yaparken bilgileri girmek kolaylaşıyor. Ancak, cihaz çalınır veya kaybolursa cihazı bulan ya da çalan kişi akılı telefonun notlarında ilgili kimlik bilgilerini bulursa banka hesaplarına erişebiliyor.
Dijital ödeme yöntemlerinin çeşitliliği, tüketicilere ürün veya hizmet satın alırken kendilerine en uygun yolu seçme özgürlüğü sunuyor.
Banka ve kredi kartları, banka hesabından aktarım ve PayPal gibi e-cüzdanlar en çok tercih edilen yöntemler olmaya devam ediyor. Ancak diğer ödeme yöntemlerinin de popülerliği artıyor.
Bu da PayPass ve Apple Pay gibi temassız cihaz ödemelerini daha popüler hale getiriyor.
Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova ,“Yılbaşı dönemi, insanların ailelerine ve arkadaşlarına hediyeler aldığı harika bir dönem. Ancak kimse, güvensiz işlem veya çevrim içi dolandırıcılık nedeniyle para kaybederek bu dönemin zehir olmasını istemez. Finansal verilerimize ve internet üzerinden yaptığımız ödemelere çok dikkat etmeliyiz. Banka kartı bilgilerimizi güvenilmez web sitelerine vermekten veya güvenlik önlemi bulunmayan cihazlardan ödeme yapmaktan kaçınmalıyız” uyarısında bulundu.
Kaspersky Lab, internetten alışverişi daha güvenli hale getirmek için çevrim içi işlemleri ve alışveriş hesaplarını koruyabilen bir siber güvenlik çözümü kullanılmasını öneriyor.
Kaspersky Security Cloud, insanların parasını güvene alırken karşılaştığı zorlukları aşmaya yardımcı olmak için içinde bulunduğu duruma göre hareket eden bir yazılım. Bu çözüm internetten bir şey satın aldığınızda güvenli bir tarayıcı açıp ödeme bilgilerinizi güvenli bir şekilde otomatik olarak girerek kredi kartı detaylarınızı koruyor.
Kaspersky Password Manager ise, kullanıcıların parolalarına, PIN’lerine ve önemli kimlik bilgilerine istedikler yerde her tür cihazdan güvenli bir şekilde erişmesini sağlayan çözüm, hızlı ve güvenli ödeme yapma imkanı sunuyor. (Fotoğraflı)

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