Kaspersky Lab, TOP3'te en çok yer alan marka oldu

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, 2018 yıllık ölçümlerinde TOP3'te en çok yer alan marka oldu.

Kaspersky Lab'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Lab, tüketici ve kurumsal siber güvenlik çözümleri için yapılan TOP3 ölçümlerinde liderliğini korudu.

Şirket 2018 boyunca tüm dünyada düzenlenen 88 farklı bağımsız testin 77’sinde ilk 3 sırada yer aldı. 6 yıldır devam eden bu başarı, aralarında dünyanın en çok satan siber güvenlik çözümlerinin de bulunduğu Kaspersky Lab ürün portföyünün rakiplerini nasıl gölgede bıraktığını gösteriyor.

TOP3 sıralaması, siber güvenlik markalarının sektörün en zorlu bağımsız testlerinde yıl boyunca gösterdiği performansın değerlendirilmesiyle oluşuyor. AV-Test ve AV-Comparatives testleri çoğunlukta olsa da SE Labs ve ICSA Labs gibi diğer saygın laboratuvarların testlerine de yer veriliyor. Girdiği testlerin yüzde 88’inde ilk 3 sırada yer alan Kaspersky Lab, bunların 73’ünde rakiplerini geride bıraktı. Kaspersky Lab, genel sıralamada ikinci olan markadan 32 kez daha fazla birincilik elde etti.