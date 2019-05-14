Kaspersky Lab ve Anomali’den siber iş birliği

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Threat Data Feeds ile Anomali Threat Platform işletmelerin küresel güvenlik alanı hakkındaki bilgi düzeylerini artırmak için iş birliği yaptı.

Kaspersky'den yapılan açıklamada, değişen ve gelişen siber tehditler dünyasında güvenliği sağlayabilmek için, Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC – Security Operation Centre) ekiplerinin güvenilir tehdit istihbarat kaynaklarından ilgili tehdit verilerini zamanında elde etmelerinin çok önemli olduğu, bunu müşterilerine sağlayabilmek isteyen Kaspersky Lab ile Anomali'nin iş birliği gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kaspersky Lab B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan “Biz bütün olası tehditleri nerede olursa olsun belirlemek ve araştırmakta kararlıyız. Tehdit istihbarat piyasasında lider bir tedarikçi olan Anomali ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği sayesinde daha fazla şirket Kaspersky Threat Data Feeds’in sağladığı verilerden yararlanabilecek.” dedi.

Anamoli Tehdit Programı ile organizasyonların tehditleri tespit etmelerine, anlamalarına ve yanıt vermelerine yardımcı olacağını ifade eden Martsynkyan,"Siber ataklar sürekli olarak gelişiyor ve karmaşıklaşıyor, rakipler her defasında daha karmaşık izinsiz giriş ağları, şaşırtma teknikleri, özelleştirilmiş yazılımlar ve gelişmiş saldırı yöntemleri kullanıyor. Platform, güvenlik ekiplerine işlerine en büyük tehlikeyi oluşturan tehditleri tespit edebilmeleri ve önceliklendirebilmeleri için sayısız kaynaktan tehdit istihbaratı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

