Kaspersky Lab, Windows işletim sistemi açığı tespit etti

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab'ın otomatik çalışan teknolojileri, Microsoft Windows işletim sisteminde daha önceden bilinmeyen bir açık tespit etti.

Kaspersky Lab'dan yapılan açıklamaya göre, çok tehlikeli bir zararlı yazılım türü olan arka kapılar, kötü amaçlı tehdit gruplarının hedef makineleri gizlice kontrol etmesini sağlıyor. Dışarıdan bir grubun cihazda yetkilerini bu şekilde artırması genellikle güvenlik çözümleri tarafından tespit ediliyor. Ancak sistemde daha önceden tespit edilmemiş bir hatadan yani sıfır gün açıklarından yararlanan arka kapıların gözden kaçma olasılığı çok daha yüksek oluyor. Sıradan güvenlik çözümleri sisteme sızıldığını anlayamayıp kullanıcıları henüz tespit edilmemiş bu tehditten koruyamıyor.

Kaspersky Lab'ın Açık Önleme teknolojisi ise Microsoft Windows işletim sistemindeki bu daha önceden bilinmeyen açıktan yararlanma girişimlerini tespit etmeyi başardı. Zararlı .exe dosyasının çalıştırılmasıyla başlayan saldırı süreci kötü amaçlı yazılımın kurulmasıyla devam ediyor. Bir sıfır gün açığından yararlanan zararlı yazılım, kurbanın makinesinde kalıcı olmak için kendine ayrıcalıklar kazandırıyor. Ardından bu yazılım, Windows işletim sistemine sahip tüm makinelerde çalışan yasal Windows PowerShell kodlama çerçevesiyle geliştirilmiş bir arka kapıyı çalıştırıyor.