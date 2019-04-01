FİNANS

Kaspersky Lab'dan popüler TV dizileri gibi görünen zararlı yazılım uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 01.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov: - "İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği ilk ve son bölümlerde zararlı yazılım bulunma olasılığı daha yüksek oluyor. Dolandırıcılar, insanların dizilere olan bağlılığı ve sabırsızlığından faydalanarak siber tehditlerin indirilmesini sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab araştırmacıları, siber suçluların zararlı yazılımları yaymak için popüler TV dizilerinin yeni bölümlerini kullandığını keşfetti.

Kaspersky Lab'den yapılan açıklamada, TV dizilerinin herkesin ilgisini çeken, en popüler eğlence unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Torrent'in çevrim içi yayın ve diğer dijital dağıtım kanallarının yükselişiyle telif hakkı ihlallerinin de sıkça yaşandığına işaret edilen açıklamada, birçok bölgede bu programların torrent siteleri ve yasa dışı yayın platformları gibi kanallardan izlenebildiği aktarıldı.

Kaspersky Lab uzmanlarına göre, yasal kaynaklardakilerin aksine torrent sitelerinde ve başka bilgisayarlarda bulunan dosyalar, TV dizisi gibi görünmelerine rağmen aslında birer zararlı yazılım olabiliyor.

Yasal olmayan kaynaklardan indirilen TV dizilerinin, zararlı yazılımlarla değiştirilmesinin ne kadar kolay olduğunu gören Kaspersky Lab araştırmacıları, 2018 ve 2017’yi kapsayan çalışmalarında bu tür dosyaları daha yakından inceledi.

Her iki yılda da listenin başında 20 bin 934 saldırı ile Taht Oyunları yer aldı. 2018’de zararlı yazılım içeren içeriklerin yüzde 17’si, bu dizinin adını taşırken, The Walking Dead ile 18 bin 794 ve Arrow ile 12 bin 163 saldırı düzenlendi.

Taht Oyunları, 2018’de yeni bölüm yayınlanmamasına rağmen bu alanda birinci oldu. Listedeki diğer diziler için ise büyük reklam kampanyaları düzenlenmişti.

İncelenen tüm vakalarda, saldırganlar her sezonun ilk ve son bölümünü kullanmayı tercih etti. Örneğin Taht Oyunları’nın birinci sezonun ilk bölümü olan "Kış geliyor" yoğun bir şekilde kullanıldı.

- "Zararlı yazılımların sayısında artış yaşanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, saldırganların, korsan içerik sitelerindeki popüler TV dizilerinden yararlandığını açıkça görebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar genellikle, geniş tanıtım kampanyaları düzenlenen dram ve aksiyon dizileri oluyor. İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği ilk ve son bölümlerde zararlı yazılım bulunma olasılığı daha yüksek oluyor. Dolandırıcılar, insanların dizilere olan bağlılığı ve sabırsızlığından faydalanarak siber tehditlerin indirilmesini sağlıyor. Taht Oyunları'nın son sezonunun bu ay başlayacak olması nedeniyle, dizinin yeni bölümleri gibi görünen zararlı yazılımların sayısında da büyük ihtimalle artış yaşanacak. Kullanıcıları bu konuda dikkatli olmaya çağırıyoruz."

Kaspersky Lab uzmanları, kullanıcılara TV programı gibi görünen zararlı yazılımlardan korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

"TV içerikleri üretip dağıtmasıyla bilinen yasal servisleri kullanın. İndirilen dosyaların uzantılarına dikkat edin. TV dizilerini güvenilir ve yasal olduğunu düşündüğünüz kaynaklardan indirseniz bile dosyanın uzantısının avi, mkv, mp4 veya benzeri olduğuna, kesinlikle exe olmamasına dikkat edin. Web sitelerinin gerçek olup olmadığına daha fazla dikkat edin. TV dizilerini izlemeye izin veren fakat yasal olduğuna emin olmadığınız ve 'https' ile başlamayan web sitelerini ziyaret etmeyin. Dosya indirmeye başlamadan önce web sitesinin gerçek olup olmadığını, URL’nin biçimine veya şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin. Yeni bölümü erken izleme şansı vereceğini söyleyen şüpheli bağlantılara tıklamayın. Dizilerin takvimini kontrol edin. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan, Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir güvenlik çözümleri kullanın."

Kaspersky Lab'ın "Tehdit Oyunları: Siber suçlular zararlı yazılımları yaymak için popüler TV dizilerini nasıl kullanıyor" başlıklı raporunun tamamı, "securelist.com" internet adresinde okunabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaspersky Lab zararlı yazılım

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