Kaspersky Lab'dan popüler TV dizileri gibi görünen zararlı yazılım uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab araştırmacıları, siber suçluların zararlı yazılımları yaymak için popüler TV dizilerinin yeni bölümlerini kullandığını keşfetti.

Kaspersky Lab'den yapılan açıklamada, TV dizilerinin herkesin ilgisini çeken, en popüler eğlence unsurlarından biri olduğu belirtildi.

Torrent'in çevrim içi yayın ve diğer dijital dağıtım kanallarının yükselişiyle telif hakkı ihlallerinin de sıkça yaşandığına işaret edilen açıklamada, birçok bölgede bu programların torrent siteleri ve yasa dışı yayın platformları gibi kanallardan izlenebildiği aktarıldı.

Kaspersky Lab uzmanlarına göre, yasal kaynaklardakilerin aksine torrent sitelerinde ve başka bilgisayarlarda bulunan dosyalar, TV dizisi gibi görünmelerine rağmen aslında birer zararlı yazılım olabiliyor.

Yasal olmayan kaynaklardan indirilen TV dizilerinin, zararlı yazılımlarla değiştirilmesinin ne kadar kolay olduğunu gören Kaspersky Lab araştırmacıları, 2018 ve 2017’yi kapsayan çalışmalarında bu tür dosyaları daha yakından inceledi.