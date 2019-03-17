İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Siber suçlular, her geçen gün yeni dolandırıcılık yöntemleriyle ortaya çıkıyor.

Siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab araştırmacıları, dünyanın en popüler torrent takip sitesi Pirate Bay üzerinden yayılan yeni bir zararlı yazılım tespit etti.

Çok katmanlı yapısı, gizli ve neredeyse sonsuz sayıda işlevi nedeniyle klasik Rus oyuncağı matruşkalara benzetilen, "PirateMatryoshka" adı verilen zararlı yazılım ile torrent kullanıcılarının kimlik bilgileri çalınıyor.

Kullanıcıların bilgisayarlarına başka zararlı yazılımların kurulmasına yol açan araçlar ve reklam yazılımları yükleyen PirateMatryoshka, karmaşık ve çok işlevli yapısıyla dünyanın dört bir tarafındaki kullanıcıların bilgisayarlarına etkili bir şekilde yayılıyor.

- "Zararlı içerik, torrent takipçileri üzerinden dağıtılmış"

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedef bilgisayara kötü niyetli başka programlar kuran çok katmanlı yazılımlara ve cihazlara birden fazla yazılım yükleyen zararlı yükleme dosyalarına sıkça rastladıklarını ancak PirateMatryoshka'nın bu süreçte çok daha karmaşık bir yapısı olduğunu söyledi.