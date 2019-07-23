FİNANS

Kaspersky: Parola hırsızı yazılımı mağdurları yüzde 60 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 16:41 | Son Güncelleme

 Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky verilerine göre, parola hırsızlarından (PSW) etkilenen kullanıcı sayısı 2018’in ilk yarısında 600 binden azken, 2019’un aynı döneminde yüzde 60 artışla 940 binin üzerine çıktı.

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky verilerine göre, parola hırsızlarından (PSW) etkilenen kullanıcı sayısı 2018’in ilk yarısında 600 binden azken, 2019’un aynı döneminde yüzde 60 artışla 940 binin üzerine çıktı.
Parola hırsızları, kullanıcıların gizliliğini sabote etmek isteyen siber suçluların en sık başvurduğu silahlardan biri. Bu zararlı yazılımlar çeşitli yöntemler ile kullanıcıların web tarayıcılarındaki verileri topluyor. Genellikle çevrimiçi hesaplara erişim için kullanılan hassas bilgiler içeren bu veriler arasında kayıtlı parolalar, otomatik doldurma verileri ve kayıtlı ödeme kartları bulunuyor.
Kaspersky, son altı ay içinde Avrupa ve Asya’da parola hırsızı faaliyetlerinin büyük oranda arttığını tespit etti ve bu zararlı yazılım türünün en çok Rusya, Hindistan, Brezilya, Almanya ve ABD’deki kullanıcıları hedef aldığını belirtti.
En yaygın görülen parola hırsızı ise çok işlevli Azorult oldu. İncelemenin yapıldığı dönemde parola hırsızlarıyla karşılaşan kullanıcıların yüzde 25’inde Azorult tespit edildi.
Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Alexander Eremin, “Modern tüketiciler internette çok aktifler ve günlük hayatlarında çoğu işi buradan hallediyorlar. Bu da dijital profillerin her geçen gün daha fazla veriyle dolmasına ve suçlular için cazip bir hedef haline gelmesine neden oluyor. Bu veriler çeşitli yollarla paraya dönüştürülebiliyor. Parola ve kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde saklayan tüketiciler favori çevrimiçi hizmetlerini, bilgilerini riske atmadan güvenle kullanabilirler. Asla yeteri kadar dikkatli olunamayacağı için bunu bir güvenlik çözümü kurarak da desteklemek gerek” dedi.
Kaspersky, parolalarını ve diğer kimlik bilgilerini güvende tutmak isteyen tüketicilere, parolaları veya kişisel bilgileri, istemeden de olsa zararlı yazılımlara açık hale getirmemek için arkadaşlarla, ailelerle forumlarda veya sosyal medya kanallarında paylaşmamayı tavsiye ederken güncellemeleri de yüklemeyi aksatmamak gerektiğini belirtiyor.

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldıBisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı
Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştüBeyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Memurların zam teklifi belli oldu!

Memurların zam teklifi belli oldu!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'TL faizlerde gerileme olacak'

'TL faizlerde gerileme olacak'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı

Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı

Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü

Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü

TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı

TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.