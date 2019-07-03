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Kaspersky siber suçla mücadelede Interpol ile iş birliğini genişletiyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kaspersky Üst Yöneticisi Eugene Kaspersky: - "Interpol ile iş birliğini sürdürmekten ve tüm dünyada emniyet güçlerine siber suçla mücadele için gereken bilgi ve araçları sunmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz"

İSTANBUL(AA) - Global siber güvenlik şirketi Kaspersky ile Interpol, dünya genelinde siber suçla mücadele alanındaki iş birliklerini beş yıllık yeni bir anlaşmayla güçlendirdi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky ve Interpol dünya genelinde siber suçla mücadele alanındaki iş birliklerini beş yıllık yeni bir anlaşmayla güçlendirdi.

Söz konusu anlaşmayı, Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky ve Interpol Polis Hizmetleri Yönetici Direktörü Tim Morris, Singapur'da düzenlenen Interpol World 2019 etkinliğinde imzaladı.

Anlaşma kapsamında Kaspersky, Interpol'e insan kaynağı desteği, eğitim ve siber suç faaliyetlerine dair en güncel tehdit istihbaratı sunarak kurumun siber tehditlere karşı mücadele becerisini güçlendirecek.

İki kurum arasındaki ilişkileri daha da güçlendiren iş birliği, Interpol'ün siber suç soruşturmalarına destek olabilecek bilgi ve teknolojilerin paylaşılmasını sağlayacak.

Yeni anlaşma ile siber tehdit araştırmalarına ilişkin bilgiler paylaşacak ve dijital soruşturmalar için gerekli araçlar sunacak olan Kaspersky, siber saldırıların önlenmesi için yapılan çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyor.

İki kurum arasındaki anlaşmanın ilki, 2014 yılında imzalanmıştı.

- "İş birlikleri ve uzman bilgi paylaşımının önemi, daha önce hiç olmadığı kadar arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, gelişmiş tehdit gruplarının yükselişi nedeniyle tüm ekosistemi kapsayan iş birlikleri ve uzman bilgi paylaşımının öneminin daha önce hiç olmadığı kadar arttığını belirterek, Interpol ile iş birliğini sürdürmekten ve tüm dünyada emniyet güçlerine siber suçla mücadele için gereken bilgi ve araçları sunmaktan dolayı büyük heyecan duyduklarını kaydetti.

Siber suçların sınır tanımadığını bilen Kaspersky, global bilgi teknolojileri güvenliği topluluklarının yanı sıra Interpol gibi uluslararası kurumlar, emniyet teşkilatları ve acil bilgisayar müdahale ekipleri ile ortak operasyonlar ve siber tehdit araştırmaları yürütüyor.

Siber güvenlik markaları arasında bir ilke imza atarak emniyet teşkilatlarına ücretsiz gelişmiş hizmet sunan Kaspersky, kendi çözümlerinin nasıl çalıştığını, siber suçla ve karmaşık siber tehditlerle nasıl mücadele ettiğini gösteriyor.

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