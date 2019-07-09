İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, "Sodin" adlı yeni bir şifreleyici fidye yazılımı keşfetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, verileri veya cihazları şifreleyip ya da kilitleyip para talep etmekte kullanılan fidye yazılımları, siber suçlular tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bu yazılımlar, tüm dünyada kullanıcıları ve her ölçekten kurumları etkileyebiliyor.

Çoğu güvenlik çözümü artık bilindik sürümleri ve saldırı vektörlerini tespit edebiliyor. Ancak Sodin gibi gelişmiş sürümlerin tespit edilmesi vakit alabiliyor. Yakın zaman önce keşfedilen bir Windows sıfır gün açığından yararlanan (CVE-2018-8453) Sodin, bulaştığı sistemde üst düzey yetki ediniyor.

Zararlı yazılım Sodin, hizmet olarak fidye yazılımı yönteminin bir parçası gibi görünüyor. Bu yöntemde siber suçlular şifreleyicinin dağıtım şeklini kendileri seçebiliyor. Bu zararlı yazılımın bir üye programıyla dağıtıldığına işaret eden ipuçları bulunuyor.

Zararlı yazılımı geliştirenler, üyelerin haberi olmadan dosyaların şifresini kaldırmayı sağlayan bir ana anahtar hazırlıyor. Bu anahtar, dağıtımcının anahtarına ihtiyaç olmadan dosyaları açabiliyor. Normalde kurban parayı ödediğinde şifreleri kaldırmak için dağıtımcı anahtarları kullanılıyor. Geliştiriciler, bu şekilde kurbanların verilerinin nasıl şifrelendiğini veya fidye yazılımın dağıtım şeklini kontrol altına alıyor.