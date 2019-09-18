FİNANS

Kaspersky'den e-spor karşılaşmalarında hile yapmayı önleyen çözüm

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

Şirket, turnuva düzenleyicilerinin hile ile mücadelesine yardımcı olacak yeni Kaspersky Anti-Cheat çözümünün beta sürümünü kullanıma sundu - Yeni bulut tabanlı çözüm ile Kaspersky, gerçek zamanlı hile tespiti hizmeti sunuyor ve kuralları bozan kişiler hakkında disiplin yaptırımları uygulama yetkisine sahip müşterilere otomatik hazırlanan raporlar gönderiyor - Kaspersky Anti-Cheat Ürün Müdürü Anton Selikhov: - "Bu yıl çok oyunculu çevrim içi oyunlar için Kaspersky Anti-Cheat çözümünü de kullanıma sunacağız"

İSTANBUL(AA) - Kaspersky, e-spor karşılaşmalarında hile yapmayı önleyen bulut tabanlı yeni çözümünü sundu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirket, e-sporda adil yarışmayı korumak adına ilk adımı attı.

Şirket, turnuva düzenleyicilerinin hile ile mücadelesine yardımcı olacak yeni Kaspersky Anti-Cheat çözümünün beta sürümünü kullanıma sundu.

Yeni bulut tabanlı çözüm ile Kaspersky, gerçek zamanlı hile tespiti hizmeti sunuyor ve kuralları bozan kişiler hakkında disiplin yaptırımları uygulama yetkisine sahip müşterilere otomatik hazırlanan raporlar gönderiyor.

Çözümün duyurusu ve sunumu, StarLadder Berlin Major 2019 etkinliğinde yapıldı.

Kaspersky açıklamasına göre, internet üzerinden oyun oynayanlar, hileyle sıkça karşılaşıyor. Irdeto Global Oyun Anketi ile elde edilen sonuçlarda, oyuncuların sadece yüzde 12'sinin internet üzerinden oyun oynarken hile yapanlarla karşılaşmadığı belirlendi. Öte yandan, her 3 oyuncudan biri hile yaptığını kabul etti.

Kural tanımayan bu kişiler, dürüst ve profesyonel oyuncuların turnuvalara katılmasını engelleyebiliyor. Bu da oyun topluluklarıyla ilişkileri etkiliyor. Bunun yanı sıra hileler, bir turnuvanın popülerliğini ve itibarını da zedeleyebiliyor. Bu da organizatörlerin gelirlerinin azalmasına veya ortaklık yapan firma sayısının düşmesine neden olabiliyor.

Kaspersky, e-spor yarışmalarında haksız kazanç ihtimalini en aza indirmek için Anti-Cheat adlı sistemini kullanıma sundu. e-spor platformunun API'si ile kolayca entegre olabilen bu çözüm, hileleri takip etmenin zor olduğu turnuva aşamalarında adil bir mücadele ortamı oluşturulmasına yardımcı oluyor.

Bu çözüm kullanıldığında, çevrim içi turnuvaya katılmak isteyen oyuncuların Anti-Cheat istemcisini kurmaları gerekiyor. Çözüm bilgisayara kurulduktan sonra oyunla ilgili bilgiler toplanarak Kaspersky Anti-Cheat bulut ortamına gönderiliyor. Şüpheli durumlar yaşandığında bu bilgiler analiz ediliyor. Aynı zamanda, turnuva hakemine de web arayüzü üzerinden gerçek zamanlı hile raporları gönderiliyor. Kaspersky Anti-Cheat çözümü böylece, oyuncuya doğrudan müdahale olmadan hile hakkında teknik kanıt toplayabiliyor. Son karar ise hakemlere ve turnuva organizatörlerine bırakılıyor.

Kaspersky Anti-Cheat hileleri tespit ederken kullanıcı deneyimine önem veriyor ve oyunların işleyişini veya trafik yoğunluğunu etkilemiyor.

- "Şirketimiz, zararlı yazılım ve siber suçla mücadele deneyimini yeni bir alana taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Anti-Cheat Ürün Müdürü Anton Selikhov, adil yarışmanın, becerilerini sergilemek isteyen oyuncular için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"CS:GO, PUBG veya DOTA 2 gibi oyunlar hilecilerle dolup taşarken, dürüst oyuncular ya bu oyunlara ara veriyor ya da bunları oynamayı tamamen bırakıyor. Bizim çözümümüz, turnuva düzenleyicilere oyun topluluğunda kalıcı bir denge kurma ve yarışmaların seyrini takip etme fırsatı sunuyor. Kaspersky Anti-Cheat ile şirketimiz, 20 yıllık zararlı yazılım ve siber suçla mücadele deneyimini yeni bir alana taşıyor. Ancak buna güvenip yerimizde saymaya niyetimiz yok. Bu yıl çok oyunculu çevrim içi oyunlar için Kaspersky Anti-Cheat çözümünü de kullanıma sunacağız."

- Kaspersky'nin StarLadder ile yaptığı ilk ticari anlaşma

Etkinlikte Kaspersky, StarLadder ile yaptığı ilk ticari anlaşmayı da duyurdu. Anlaşma ile Kaspersky, StarLadder'a adil ve takip edilebilen turnuvalar düzenleme fırsatı veren hizmetler sunacak. Böylece oyuncular ve izleyiciler, hile yapılmadığından emin olabilecek.

StarLadder İş Geliştirme Direktörü Alexander Chegrinez, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çok sayıda oyuncunun, gerçek para ödülü veya turnuvalara katılma hakkı kazanmak için hile yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Artan bu eğilim e-spor sektörüne duyulan güveni ve çevrim içi turnuvaların popülerliğini azaltabiliyor. Kaspersky Anti-Cheat çözümü, şirketin geniş deneyimi ve gelişmiş teknolojilerinden oyun dünyasında yararlanmamızı sağlıyor. Oyuncuların ne sıklıkla hileye başvurduğunu görmek için turnuvalarımızda bu yeni çözümü deneyeceğiz. Bu yeni çözümün StarLadder platformuna daha fazla oyuncu getireceğinden ve daha sağlıklı bir oyuncu topluluğu oluşturmamıza yardımcı olacağından eminiz."

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Anahtar Kelimeler:
anti cheat E-spor Kaspersky

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